Bruttó 152 400 forint egyszeri bérkiegészítést kapnak a pedagógusok, az alapbérek nem változnak

pedagógusok;bérek;PDSZ;Maruzsa Zoltán;

2026-02-24 12:18:00 CET

Az összegnek legkésőbb két nappal az idei parlamenti választások előtt, vagyis április 10-éig kell megérkeznie.

Bruttó 152 400 forint egyszeri bérkiegészítést kapnak a pedagógusok, az összegnek legkésőbb két nappal az idei parlamenti választások előtt, vagyis április 10-éig kell megérkeznie - erről számoltak be a pedagógus szakszervezetek képviselői, miután kedd délelőtt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral egyeztettek. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke úgy fogalmazott: akár azt is lehetne mondani, hogy ez „választási pénz”. Maruzsa Zoltán államtitkár hétfői nyilatkozata szerint az egyszeri juttatást azért kapják a pedagógusok, mert a 2025-ös átlagkereseteik nem érték el a diplomás átlagbér 80 százalékát.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a diplomás átlagkereset bruttó 1 millió 66 ezer forint volt 2025-ben, a pedagógusok átlagkeresete pedig ennek 78,8 százaléka, vagyis 840,7 ezer forint. A kormány korábban azt ígérte, hogy a pedagógusok átlagfizetésének 2025 végéig el kell érnie a diplomás átlagbér 80 százalékát. Az egyszeri bérkiegészítés erre a célra szolgál. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet ugyanakkor rámutatott:

az alapbéreken ez egyáltalán nem változtat, ezért további egyeztetést kezdeményeztek, amire az államtitkár ígéretet tett.

A PDSZ ügyvivője arról is beszámolt, hogy a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók (mások mellett iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, dajkák) béremelésének ügyében továbbra sem sikerült előre lépni. A PDSZ tavalyi bérkampányából kiderült, egy NOKS-dolgozó fizetése adókedvezményekkel együtt is nettó 250-300 ezer forint között mozog. A szakszervezet azt szeretné, hogy a diplomás NOKS-dolgozók bére legalább a Pedagógus I. fokozat alsó bérhatárát (bruttó 718 ezer forint) érje el, a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők pedig a garantált bérminimum plusz 10 százalék feletti összeget kapjanak.

Totyik Tamás PSZ-elnök hozzátette: felhívták az államtitkár figyelmét, hogy a Fidesz-KDNP legnagyobb kihívója, a Tisza Párt minimum 25 százalékos béremelést ígért a NOKS-dolgozóknak, és jó lenne, ha a kormánypártok is legalább ígéretet tudnának tenni hasonló intézkedésre.