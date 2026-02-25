Mexikó lángokban, avagy El Mencho posztumusz bosszúja

Mexikó;drogkartellek;kábítószer-kereskedelem;

2026-02-25 21:12:00 CET

A világ legkeresettebb bűnözője volt a Michoacán államból, egy szegény, avokádóültetvényes családból származó El Mencho, akinek halála brutális erőszakhullámot indított el Mexikóban.

Pillanatok alatt elszabadult a pokol Mexikóban, miután a hatóságok vasárnap kézre kerítették a legkeresettebb drogbárót, Nemesio Rubén Oseguera Cervantest, vagy ahogy emlegették, El Menchót (A Tuskót). A férfi a tűzharcban halálos sebet kapott és a kórházba szállítás közben vesztette életét. A Jalisco Nueva Generación drogkartell fejét amerikai titkosszolgálati segítséggel sikerült megtalálni, amivel maga Donald Trump elnök is elbüszkélkedett.

A bandatagok több mint 20 mexikói államban közel 300 utat zártak le, buszokat és személygépkocsikat gyújtottak fel. A torlaszokat azóta a hatóságok felszámolták. Több mexikói újságíró a Népszavának azt mondta, amit látunk és ami a hivatalos kommunikációban áll, az csupán a jéghegy csúcsa, a káosz ennél is sokkal nagyobb és beláthatatlan következményekkel járhat az elkövetkező hónapokban.

El Menchónak a vére lett a veszte: egy romantikus viszony buktatta le, partnerét nyomon követve sikerült a nyomára bukkanni egy country clubban, amit hétvégékre adnak bérbe. A szomszédoknak fogalmuk sem volt, hogy a világ egyik legkeresettebb bűnözője szervezett találkát a kétemeletes házba.

El Mencho, szemben a talán leghíresebb kolumbiai drogbáróval, Pablo Escobarral, kerülte a rivaldafényt. Hideg fejjel, a radar alatt maradva működött, ugyanakkor jóval nagyobb befolyással és még kiterjedtebb hálózattal. Oseguera 1966-ban született Aguilillában, Michoacán államban, nagyon szegény, avokádótermesztésből élő családban. Még az általános iskolát sem fejezhette be, mert be kellett segítenie az ültetvényen. Elég korán rájött, hogy sokkal több pénzt kereshet, ha a családi gazdaság helyett a több helyen elterülő marihuána ültetvényeken dolgozik, tizennégy évesen már felvigyázó volt. Húszéves korára pedig az Egyesült Államokba járt át hamis papírokkal drogot árulni, főleg San Franciscóba és környékére. Volt, hogy elkapták, volt, hogy nem, többször deportálták, mígnem egyszer amerikai börtönbe került, s büntetése letöltését követően már nem akart visszatérni. Mindent megtanult, minden kapcsolatot beszerzett, amit lehetett. Hazatérve Jalisco államban telepedett le, beállt a rendőrség kötelékébe, de nem sokkal később ki is lépett és csatlakozott a Milenio kartellhez. Feleségül vette a főnök egyik húgát, és a bérgyilkos osztag tagjaként szerzett nevet (a Mencho faragatlan, durva fickót, tuskót jelent). Amikor a Milenio kartellt üldözőbe vették a konkurens Los Zetas és az Öböl-kartell, El Mencho elmenekült és szövetségre lépett a szintén hírhedt Sinaloa-kartell egyik alszervezetével úgy, hogy elárulta főnökét, felesége fivérét. Később belső konfliktus alakult ki a Milenio-kartellen belül, amelyből az El Mencho vezette ágnak végül kegyetlenségével sikerült győztesként kikerülnie.

Az alcsoport neve Los Mata Zetas (Gyilkos Zetások) volt, a belső háború megnyerése után változtatták 2010-ben Jalisco Nueva Generaciónra (CJNG) és ekkor ért véget a Sinaloa-kartellel kötött szövetsége. El Mencho vezetőként letette a védjegyét: a volt elitkatonákból álló Los Zetas meggyilkolt tagjainak holttestét tömegével tette közszemlére.

A CJNG teljesen átformálta a mexikói szervezett bűnözést: El Mencho zsarolással, rablással, emberkereskedelemmel is foglalkozott a kábítószer mellett. Ez ugyan nem volt ritka, de a decentralizáció, már-már franchise működés igen, amivel a teljes országra és az Egyesült Államok egy részére is ki tudta terjeszteni tevékenységét, bevételét pedig sokszor különféle „legális üzletekkel”, éttermekkel vagy más gazdasági tevékenységgel mosta tisztára. Tudatosan távol tartotta magától a luxust és hivalkodást, tudta, hogy számos elődjének ez lett a veszte. Különös érzéke volt ahhoz, hogy betömje a lyukakat, amiket a régebbi kartellek szétesésükkel hagytak maguk után. Tanult a hibáikból, így építve magának nemzetközi hálózatot.

A decentralizáció azért is működött, mert hidegfejű gondolkodása, hírhedt kegyetlensége és politikusokkal létesített kapcsolatai révén tulajdon szövetségeseit is rettegésben tartotta. Amit szintén eltanult, az az Escobar-féle narcopropaganda. Emberei a legelfeledettebb, legszegényebb településeken kerestek legitimitást, azt ígérve, hogy hatalmuk alatt védve lesznek a többi csoporttól.

Ugyanígy próbáltak szakembereket vadászni maguknak, sok pénzt ajánlottak például jogi, pénzügyi vagy mezőgazdasági szakon tanuló diákoknak azért, hogy a kartell kötelékébe lépjenek.

El Mencho uralkodása folyamatos bosszúval és kegyetlen támadásokkal itatott időszak volt. Ha egy emberüket megölte a hadsereg, ő 15 katonát öletett meg helyette. Kegyetlenül meggyilkoltatta azt a bírót, aki kiadta fiát, El Menchitót az Egyesült Államoknak. És ő volt az egyetlen, aki egészen Mexikóvárosig merészkedett: bandája 2020-ban 100 lövést adott le az akkori fővárosi rendőrfőnök, Omar García Harfuch autójára. Ilyen erőfitogtatást és merészséget még a kábítószer-háborúban is ritkán lehetett tapasztalni .

Oseguera halálával megüresedett a trón, s mivel nincs egyértelmű utód, a szakértők szerint a kulcsfontosságú térségekben az erőszakhullám erősödésére kell számítani. Ebből minden bizonnyal az kerül majd ki vezetőként, aki képes minél magasabb szintre emelni az embertelenséget, szadizmust. Ennek egyik helyszíne Jalisco állam fővárosa, Guadalajara, ahol idén mérkőzéseket rendeznek a futball világbajnokságon – már ha a biztonsági helyzet ezt engedi.

Az El Mencho elfogására szervezett akciónak több köze lehet az amerikai elnökhöz, mint a mexikói kormányhoz. Ugyanis Claudia Shein­baum mexikói államfő többször bejelentette, hogy ő nem folytatja a háborút a szervezett bűnözés ellen.

Amiről beszélt, az a volt államfő, Felipe Calderón mai napig vitatott lépése, a „guerra contra el narco” vagyis a „kábítószer elleni háború”, amit 2006-ban hirdetett meg.

Calderón bevetette a hadsereget, tulajdonképpen rendőri jogkörrel is felruházva, hogy leszámoljon a kartellekkel. Ennek keretében fogták el többek között a hírhedt El Chapót, aki többször is megszökött, és 2017-ben került végleg rács mögé, miután már Enrique Peña Nieto kormányzása alatt kiadták az Egyesült Államoknak. A kábítószer elleni háborút Sheinbaum elődje, a szintén Morena-párti (Nemzeti Újjászületési Mozgalom) Andrés Manuel López Obrador szüntette meg azzal, hogy az ő kormánya békét akar. Érdekes paradoxon, hogy ezzel párhuzamosan viszont még tovább növelte a hadsereg hatáskörét, mondván, hogy még mindig ez a legkevésbé korrupt szervezet. Viszont azóta egyre nőnek katonák visszaéléseiről szóló panaszok.