Belebukott a nagy ékszerrablásba, lemondott a Louvre elnöke

Franciaország;lemondás;ékszerrablás;Louvre;Emmanuel Macron;

2026-02-24 20:46:00 CET

Emmanuel Macron francia elnök felelős lépésnek nevezte, hogy távozik a világ egyik leghíresebb múzeumának a vezetője.

Négy hónappal a világ leglátogatottabb múzeumában történt látványos betörés után lemondott a Louvre elnöke, Laurence des Cars. – A lemondást Emmanuel Macron elfogadta – tudatta kedden közleményben a francia elnöki hivatal. Az államfő felelős lépésként üdvözölte a lemondást. A távozás, ahogy fogalmazott, egy olyan pillanatban történt, amikor a világ legnagyobb múzeumának nyugalomra és új erős impulzusra van szüksége a biztonságossá tételhez, a korszerűsítés nagyszabású munkálataihoz. Tavaly október 19-én az évszázad betörésekor, ahogyan a média a látványos rablást elnevezte, fényes nappal, néhány perc alatt 88 millió euró értékű koronaékszert vittek el az Apolló Galéria tárlóiból

Az esetről novemberben beszámoló Laure Beccuau párizsi ügyész beszámolója szerint a párizsi Louvre-ból pitiánerek, nem pedig a szervezett bűnözők raboltak el ékszereket. Erre utalt az is, hogy a rablók menekülés közben elvesztették III. Napóleon feleségének 12 milliárd forintos koronáját. A francia vádhatóság vezetője szerint a négy feltételezett tolvaj közül hármat már letartóztattak, de az ékszerek pedig továbbra sem kerültek elő. Később ugyanakkor a Louvre egyik alkalmazottja azt állított, hogy a világhírű múzeum videómegfigyelő rendszerének jelszava szimplán az volt, hogy „Louvre”, így nem azt lehetett nehéz kiiktatni.

Az októberi műkincsrablás óta a közéleti viták középpontjában álló Louvre-ban novemberben az ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériát kellett lezárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt. December 15-től a párizsi Louvre dolgozói határozatlan idejű sztrájkot hirdettek, tiltakozásul a romló munkakörülményeik és az elégtelen források miatt, a múzeum a sztrájk miatt több alkalommal is zárva tartott. Február közepén kilenc embert őrizetbe vettek Párizsban egy rendőrségi razzia során, akiket a Louvre múzeumban és a versailles-i kastélyban a belépőjegyekkel elkövetett csalással gyanúsítanak – közölte a párizsi ügyészség, amelynek becslése szerint a kár meghaladja a tízmillió eurót (3,8 milliárd forint).

Legutóbb február 13-ra virradóra csőtörés történt a Louvre-ban, ami miatt a múzeum több termét is lezárták. A csőtörés a Denon-szárnyban történt, és a tűzoltók beavatkozását is igényelte. A vízszivárgás miatt az egyiptomi részleg könyvtárában több száz mű megrongálódott. A XII. század végén épült Louvre-palotában évszázadokig a francia királyok éltek, mígnem XIV. Lajos Versailles-ba költözött, és a palota 1793-ban a királyi művészeti gyűjtemény múzeumává vált. A Louvre 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, akik 69 százaléka külföldi volt.