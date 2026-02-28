Ayhan Gökhan: Hódolatom

„Az állatok kiveszése példátlanul veszedelmes jelenség. Hóhéruk elözönlötte a földet: immár csak neki jut hely. Micsoda szörnyűség embert látni ott, ahol azelőtt lovat láthattunk.” E. M. Cioran (Réz Pál fordítása) fogadjátok hódolatom, nemes állatok, nemes állkapocs, csukódj rám: fű-légkör-éjszakáról lecsúszott hullám- part-tajték-homok formázta alak rólatok – bennem, mosakodjatok: szükségtelen, imádom a bőrszagot, a szájszagot, a szarszagot, kín termelte húgy ragyogj, gagyogj, ragyogj, megkínzott bundátok a bőröm, véraláfutásos szárnyatok a karom, törött csőrszivárgásotok a hangom, szőnyeget terítek elétek avarból, csiganyálból, rovarhát-roppanásból, kopoltyú-nyákból-fulladásból, vágóhíd-jászol terméketlen szalmáiból.

A modern élet problémáitól való szabaduláshoz forradalom vagy az ősidőkig történő visszatérés vezet? Legyen bármelyik idea is célravezető, egy amerikai titkos ügynök mindenesetre beépül egy franciaországi radikális ökoközösségbe, hogy feltérképezze annak működését, politikai ambícióit. Rachel Kushner politikai thrillerje olyan világba vezet, ahol a szerelem is fegyver, a múlt fikció, az igazság pedig csak egy újabb fedőtörténet. A teremtés tava március 3-án jelenik meg magyarul a Magnólia Kiadó gondozásában.