Győri-Simon Dóra versei

2026-02-28 08:00:00 CET

[az ember]; hóhömb

[az ember]

reggel felkel fázik

nem tudja milyen nap van

ez melyik univerzum



teljes kiőrlésű pékárut fogyaszt

kiválasztja az alkalomhoz illő egyenruhát

rágyújt egy legutolsó cigire

kitereli a lakásból miniatűr másait

nem olvas verset csak ha kényszerítik

elfordul a tükörtől

diszlájkolja az unikornist

alkalmanként alkoholt fogyaszt

az alkalom szó jelentését az alkalomhoz igazítja

jobban vezet bárkinél

nem lát nem hall

egyre többet beszél

véleménye egy tömör kurva anyád

mindig tudja hogy ki a hibás

felelősség nem terheli

szívesen mereng az ifjúságon

műfüvet telepít

nem néz se jövőbe se önmagába

letölti az applikációt

valahol mélyen kétli hogy a Föld gömbölyű

rosszul tartja magát

kapcsolatai virtuálisak

hagyja beszáradni a vért

titokban is túrja az orrát

ütemesen lélegzik lép tapsol

a feje fáj az emésztése vacak

nézi ahogy a szemetet forgatja a szél

nem oszt nem szoroz



este visszatér

létszámellenőrzést tart

parancsszavakat skandál

lefutja a kötelező köröket

kicsit bámul

levendulát vesz elő a molyok ellen

aztán felakasztja magát

a megfelelő fogasra

hógömb

anyám egy a fáradt boszorkányok közül

a mosolyok megfagynak a szája szögletében

a melegtől szenved a tömeget gyűlöli

a csend az egyetlen barátja



egy nap összeüti a bokáját és elillan örökre

egy hógömb mélyén álló aprócska házba költözik

onnantól képeslaptélben él



néha megrázom

új világa széléhez nyomom az orrom

figyelem ahogy a hóesésben

a mosolya kienged

integet gyertyát gyújt



a két univerzum határán összenevetünk