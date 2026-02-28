Tatár Sándor versei

sejtek;Magyarország;versek;korszakváltás;

2026-02-28 08:00:00 CET

Langyulatjelentés; Sejtkonzílium

Langyulatjelentés

petyhüdt a… zászló, penészes a szózat

némely hályog lehullt, de ezer más’ kitart

támaszt a média a biliben vihart

(ott vagyunk, ahol vége van a lónak)



puffogni most, ha eddig nem zavart?

de mégis: hallgatni csak, helybenhagyólag?

így országol sok kapzsi, álszent hólyag

– méltatlan tárgy ez, de hát fogva tart



fullad itt minden közhelygyűjteménybe

viszolyog majd minden utód, ha felnő

nem parázslik dac, nem pislog remény se



papagájtorkú, cinkos „rétorok”

nincsen cash itt, hiába fenn az ernyő

farkcsóválás, nyáladzás, mélytorok

Sejtkonzílium

szavakban nem szűkölködöm de

a vers az más a vers az kegyelem

miközben a világot s magam figyelem

talányosan hallgat a föld göröngye



hűs esti szélben ideleng a kérdés

de a rög füvet nem választ nevel

a test miközben romlik mégiscsak felel

kor és a kor fecskendi bele mérgét



sejtjeid megtanácskozzák jövődet

meddig lakhat tagjaidban melegség

– tervekkel s félelmekkel nem törődnek



(ez úgysem elméd választása lesz)

a csend báb de nem néked érleli a lepkét

szó persze van de válasz… (tán a vers?)