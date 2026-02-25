Orosz hadifogságba esett egy ukrán-magyar kettős állampolgár Pokrovoszknál

Ukrajna;hadifogság;magyar állampolgár;orosz megszállás;

2026-02-25 16:09:00 CET

Állítólag agyhártyagyulladása van, több törése ellenére is szolgálatra alkalmasnak nyilvánították.

Egy erőszakkal mozgósított és frontra küldött, magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi foglyul ejtéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium szerdán a Telegram-csatornáján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A tárca videóval kísért közleményében Albert Roman néven azonosított férfi 2020 óta élt Magyarországon. Az ukrán határ átlépésekor elfogták és elvitték egy ungvári hadkiegészítő parancsnokságra, ahol az orvosi vizsgálat annak ellenére is alkalmasnak találta, hogy „agyhártyagyulladása, több törése és 11 agyrázkódása volt”. A férfi oroszul elmondta, hogy ezt követően buszba ültették, kiképzésre küldték, és a Cservona Kalina dandárba osztották be, ahonnan a katonák kevesebb mint egy százaléka tér vissza.

A minisztérium szerint a férfi Pokrovszk környékén adta meg magát az ukrán fegyveres erők 14. dandárjának katonájaként. A hadifogoly közölte, hogy egy összeomlott épületben, repesztől sebesülten kérte, hogy evakuálják, de a sajátjai még elsősegélycsomagot sem dobtak le neki, a saját vizeletét volt kénytelen inni, és parancsnoka rádión közölte vele, hogy az állását semmisnek nyilvánítja. A RIA Novosztyi hírügynökség által is ismertetett beszámolója szerint ellenállás nélkül adta meg magát az orosz katonáknak, akiktől vizet és ételt kapott.

A határátlépés és a foglyul ejtés idejét nem közölték. Utóbbival kapcsolatban a férfi február 19-i dátumról tett említést.