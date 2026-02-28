Orbán Viktor;európaiság;parlamenti választások;autokrácia;

2026-02-28 10:02:00 CET

Ugye, ebben a középszerű kis országban van egy csodás egyharmad-ország is, ők a rezsim első számú kárvallottjai a pauperizálódó másik egyharmad-ország mellett, a harmadik harmad tetejére van kenve az az uralkodó elit, ami rendre az oboa rossz végére viszi ezt a jobb sorsra (nem) érdemes helyet, amiből egy vidám és sikeres valamit is lehetett volna csinálni, bár, ha a nénikémnek kereke volna, ő lenne a villamos...

Ugye, a glóbusz egyetlen pontján alakult ki az egyén mindenek fölötti tisztelete, a jogállam, a versenyes piac és politika, a felvilágosodás és a konszenzuális, hehe, a konfliktusokat erőszak helyett érdekegyeztetéssel és tárgyalások útján megoldó politika, az enyészpontos perspektíva, a szimfonikus zene, anyámkínnya, megannyi, a szubjektumot és a szabadságot a középpontba állító csoda és a jogbiztonságot és a jólétet a köz, az állam a szociális jogállam formájában igyekszik is garantálni. Ez Európa. Szinte mindenhol máshol a kollektívum, a köz primátusa és/vagy a konfliktusok erőszakos megoldása a domináns paradigma; jelen rezsim ez utóbbi mellé, illetve mögé kényszeríti az országot, azért mögé, mert így tudja nyelvileg kényeztetni azokat a gyerekkórházat bombázó vagy a másképp gondolkodókat lágerekbe záró zsarnokokat, amelyek közé maga is tartozni szeretne, ha nem lenne ilyen jelentéktelen a szemétdomb, amin ő a dagadt kiskakas. (Rám szóltak, hogy ne test-szégyenítsek, ezért még egyszer: aki veleszületetten testi hibás, az szent, de akinek a teste a lelkének szomorú műve, amit ő hozott össze és a külcsín a belbecs testi objektiválódása, mint a mi főminiszterünknél, aki attól dagadt így fel, hogy felfalta az országot, ott nem testi hibáról van szó, hanem a lélek művének és bűnének kifejeződéséről, ami igenis szóvá tehető, teendő.)

Well, ezt az Európát árulja el az orosz biznyákból tollasodó Főnök meg az egész cluster, amit ő kontraszelektált, azért is, mert gyáva. Menekül a kérdezők elől és nemcsak azért, mert gyáva, hanem mert nem európai. Nem merész és autonóm vezető, aki a szabadság világához csatlakozik a szolgaságéval szemben, hanem mint az ország legsikeresebb lókupece (copyright ő) önként lehajtja a fejét az erőszakoló előtt – nem gondolom eztet tovább, mert Visueller Typ vagyok. Elárulja Európát és elárulja ’56-ot, a kevés igazi magyar közösségi teljesítmény talán legszentebbikét, mert fél.

Van egy feltevésem. Az erőszakoló mellé állás a megerőszakolt ellenében, és az áldozat gyalázása egy átfogóbb stratégia hajtóanyaga. Lehet, tévedek, de azért folyik az ukrán hiszti, mert a választásokat rájuk hivatkozva fogják érvényteleníteni a kormánypárti egyharmad-ország kutyáinak harsány ugatása közben; jön mondjuk egy dróntámadás, hadiállapot, mittomén, Gleiwitz, a lengyelek az éjjel betörtek német földre (szeptember 2-i cím az Estből), kassai bombázás, ’56-os magyar fasiszták, ukrán neonácizmus, stb.

Az ostrom vége felé, mesélte anyósom, lejött egy ilyen klasszik ordítozó nyilas a pincébe, odakint tombolt a sztálingrádihoz hasonlatos városi pokol. Az állam szinte teljes elitje, az akkori NER testületileg elhúzott, miután akkor is összehozta a totális csődöt. Szóval zsidókra vadászva lejött egy ilyen Dunyhás testvér és azt fröcsögte, hogy jön a csodafegyver, mindent megfordít, győzni fogunk, és csakugyan, a V2 kábé 8 ezer embert pusztított el – btw az a báró Wernher von Braun Sturmbannführer tervezte, aki utóbb a Saturn-V hordozórakétát, ami lehetővé tette a Holdra szállást, de hát az ilyesmi nem morális és főleg nem esztétikai probléma. Ahogy úgy látszik az sem, amit a Szentkirályi Alexandra vezette budapesti Fidesz művel a kivégzős AI-videóval, ez ugyanaz a nyilas ízvilág, ízlés és erkölcs, mint a zsidóra vadászó pincebeli Dunyhás testvér ordítozása volt, és ugyanannyi köze van a valósághoz.

Most, mivel a Főnök nem engedheti meg, hogy a nagy tehetséggel kialakított rezsimjét elveszítse, mert abban a pillanatban a gazdasági bűncselekmények százaival lenne megvádolható, mindent be fog vetni. Szép napok jönnek.