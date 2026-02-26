Azok, akik ezt a döntést hozták, ártani akarnak Magyarországnak és a magyaroknak

kormányinfó;

2026-02-26 10:12:00 CET

Nem véletlenül harcolták ki már a háború megkezdését követően, hogy orosz olajat továbbra is vásárolhassanak - mondta. Közölte, a szlovákok is egyértelművé tették, hogy a kijevi nagykövet kérte, hogy megtekinthesse a Barátság kőolajvezetéket, erre az ukránok nem hajlandóak. Sőt, az EU külügyi képviselője azt mondta, nem szakértőket, katonákat kell Ukrajnába küldeni.

Az Orbán-kormány álláspontja világos, akik ezt a döntést hozták, ártani akarnak Magyarországnak és a magyaroknak, Magyarország energiabiztonságát akarják kockára tenni – tette hozzá a tárcavezető.