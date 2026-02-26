Republikon Intézet: 45 százalék Magyar Pétert, 37 százalék Orbán Viktort akarja látni a miniszterelnöki székben

Fidesz;Orbán Viktor;Republikon Intézet;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-26 09:32:00 CET

18 százalék pedig nem tudott választani kettejük közül. A bizonytalanok körében a Tisza Párt elnöke a népszerűbb.

A válaszadók 45 százaléka Magyar Pétert szeretné látni a miniszterelnöki székben, míg 37 százalék továbbra is Orbán Viktort preferálja. 18 százalék nem tudott választani kettejük közül – derül ki a Republikon Intézet február 12. és 17. között végzett, lapunkhoz is eljuttatott kutatásából.

Ezek alapján – állapítja meg az elemzés – mind Magyarnak, mind Orbánnak van némi húzóereje saját pártszavazóin felül, előbbi 10, utóbbi 7 százalékpontos többlettel bír a pártpreferenciákhoz képest.

A kutatás eredményei szerint

a két nagy párt tábora hűséges, a Tisza Párt szavazóinak 94 százaléka szeretné, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, a Fidesz-KDNP-sek 98 százaléka szeretné, ha Orbán Viktor megtartaná pozícióját.

a Tiszán túli ellenzékiek 50 százaléka Magyart választotta, 8 százalékuk Orbánt, és 42 százalékuk nem tudott választani.

a Mi Hazánk tábor kétharmada Orbán Viktort választaná, Magyar Péter miniszterelnökségének csak 7 százalékuk örülne. Úgy tűnik, a Mi Hazánk tábor kicsivel nyitottabb Orbán felé, mint a nem Tiszás ellenzékiek Magyar felé.

A bizonytalanok körében Magyar Péter a népszerűbb: a bizonytalanok 35 százaléka őt, 20 százalékuk pedig Orbánt preferálná, vagyis ebben a közegben Magyar Péter tartaléka több, mint másfélszerese Orbán Viktorénak. A bizonytalanok kevesebb, mint fele volt döntésképtelen.

A válaszadók 46 százaléka szerint kormányváltást eredményez a 2026-os választás, 40 százalék pedig újabb Fidesz-KDNP győzelemre számít. Csak 19 százalék biztos abban, hogy változás jön, míg az összes kérdezett egynegyede biztos a Fidesz újabb győzelmében. A pártpreferenciákban vezet a Tisza, és mostanra a többség el is hiszi, hogy áprilisban Magyarék kormányt váltanak, bár a Fideszre fogadó válaszadók magabiztosabbak.

A felmérés szerint

a Fidesz-KDNP szavazók kétharmada biztos Orbánék győzelmében, további 19 százalékuk mondta, hogy valószínűnek tartja a Fidesz győzelmét és 7 százalékuk hiszi, hogy a Tisza fog nyerni.

a Tisza szavazók 39 százaléka biztos a Tisza győzelmében, további 51 százalékuk nem biztos, de valószínűsíti Magyarék győzelmét. Mindössze a tiszások 7 százaléka hiszi, hogy a Fidesz-KDNP nyeri a választást.