Vitályos Eszter: A nemzeti petíciót már 500 ezren küldték vissza

2026-02-26 10:48:00 CET

A TV2 kérdésére azt mondta, hogy Ukrajnának és Volodimir Zelenszkijnek is a lehető leggyorsabb béke az érdeke. A nemzeti petíciót már 500 ezren küldték vissza, nagyon nagy érdeklődés mellett zajlik – ismertette Vitályos Eszter.

A Békemenetet illetően a szervezők tudnak részleteket közölni, Gulyás Gergely nem ismeri a részleteket. Annyit elárult, hogy a hagyományoknak megfelelően az állami ünnepségbe torkollik, azzal zárul majd, utóbbit szervezi az állam.