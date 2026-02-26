kormányinfó;

Vitályos Eszter: A nemzeti petíciót már 500 ezren küldték vissza

A TV2 kérdésére azt mondta, hogy Ukrajnának és Volodimir  Zelenszkijnek is a lehető leggyorsabb béke az érdeke. A nemzeti petíciót már 500 ezren küldték vissza, nagyon nagy érdeklődés mellett zajlik – ismertette Vitályos Eszter.

A Békemenetet illetően a szervezők tudnak részleteket közölni, Gulyás Gergely nem ismeri a részleteket. Annyit elárult, hogy a hagyományoknak megfelelően az állami ünnepségbe torkollik, azzal zárul majd, utóbbit szervezi az állam. 

Gödön és Pest megye több településén a szabálytalanságok nemcsak a gyár dolgozóit, hanem több tízezer környékbeli lakos egészségét is veszélyeztették. Mindez nem történhetett volna meg a hatóságok és a politikai vezetők tudta nélkül – állítja a Tisza Párt elnöke. 