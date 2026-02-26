kormányinfó;

Magyarországnak szigorú környezetvédelmi előírásai vannak

Arról, hogy a beszámolók szerint sok törvénytelenség történt a gödi akkugyárban, és terveznek-e bizottságot ennek kivizsgálására, Gulyás Gergely azt mondta: voltak szabálytalanságok, melyek miatt a Samsung SDI -gyárnak jelentős bírságokat kellett fizetnie. Magyarországnak szigorú környezetvédelmi előírásai vannak, ezeket mindenkinek be kell tartania, ahogy a munkavédelmi szabályokat is be kell a hatóságoknak tartatni. Ha valamilyen gyanú felmerül, azt is a hatóságoknak kell vizsgálni – jelentette ki.

Gödön és Pest megye több településén a szabálytalanságok nemcsak a gyár dolgozóit, hanem több tízezer környékbeli lakos egészségét is veszélyeztették. Mindez nem történhetett volna meg a hatóságok és a politikai vezetők tudta nélkül – állítja a Tisza Párt elnöke. 