kormányinfó;

2026-02-26 11:04:00 CET

Arról, hogy a beszámolók szerint sok törvénytelenség történt a gödi akkugyárban, és terveznek-e bizottságot ennek kivizsgálására, Gulyás Gergely azt mondta: voltak szabálytalanságok, melyek miatt a Samsung SDI -gyárnak jelentős bírságokat kellett fizetnie. Magyarországnak szigorú környezetvédelmi előírásai vannak, ezeket mindenkinek be kell tartania, ahogy a munkavédelmi szabályokat is be kell a hatóságoknak tartatni. Ha valamilyen gyanú felmerül, azt is a hatóságoknak kell vizsgálni – jelentette ki.