A Blikk azt kérdezte, ha a Barátság kőolajvezetéken olcsóbb kőolaj érkezik, ez eddig miért nem érvényesült a benzinárakban a környező országokhoz képest. Gulyás Gergely szerint azért, mert ebből fizetik a rezsicsökkentést.

Gödön és Pest megye több településén a szabálytalanságok nemcsak a gyár dolgozóit, hanem több tízezer környékbeli lakos egészségét is veszélyeztették. Mindez nem történhetett volna meg a hatóságok és a politikai vezetők tudta nélkül – állítja a Tisza Párt elnöke.