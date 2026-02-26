A Blikk azt kérdezte, ha a Barátság kőolajvezetéken olcsóbb kőolaj érkezik, ez eddig miért nem érvényesült a benzinárakban a környező országokhoz képest. Gulyás Gergely szerint azért, mert ebből fizetik a rezsicsökkentést.
2026-02-26 11:10:00 CET
Gödön és Pest megye több településén a szabálytalanságok nemcsak a gyár dolgozóit, hanem több tízezer környékbeli lakos egészségét is veszélyeztették. Mindez nem történhetett volna meg a hatóságok és a politikai vezetők tudta nélkül – állítja a Tisza Párt elnöke.