Az EU bírósága kimondta, az uniós jog megsértésével vették el a Klubrádió frekvenciáját

Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot, amikor megakadályozta a Klubrádió további működését a budapesti 92,9 MHz-es frekvencián – vette észre az EUrologus.
A bíróság hangsúlyozta, az uniós szabályok értelmében a rádiófrekvencia-használati jogokat objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján kell odaítélni és megújítani. Ezzel szemben a magyar szabályozás automatikus kizárást ír elő még akkor is, ha a jogsértések csekély súlyúak, pusztán formai jellegűek, és azokat már szankcionálták. A testület szerint
ez sérti az arányosság elvét, különösen azért, mert a törvény azt is kizárja, hogy az érintett médiaszolgáltató ideiglenes használati jogot kérjen.
A Klubrádió 2014-ben hét évre szóló szerződést kötött a Médiatanáccsal a budapesti 92,9 MHz-es frekvencia használatára, amely egy alkalommal, további öt évre meghosszabbítható lett volna. A szerződés lejártakor azonban a Médiatanács elutasította a hosszabbítási kérelmet, az indoklás szerint a rádió kétszer megsértette a műsorkvótákra vonatkozó havi adatszolgáltatási kötelezettségét, ami a magyar médiatörvény alapján „ismételt jogsértésnek” minősült. A frekvencia meghirdetését követően a Klubrádió pályázatát is érvénytelenítették. A döntést egyrészt a műsorstruktúra kisebb hiányosságaival, másrészt a rádió korábbi években fennálló negatív saját tőkéjével indokolták.Elkaszálta a Médiatanács a Klubrádió pályázatát
A bíróság a portál összefoglalója szerint kimondta, aránytalan volt a pályázat érvénytelenítése olyan kisebb szabálytalanságok miatt, amelyek nem érintették a pályázat lényegi elemeit. Emellett a pénzügyi alkalmasságra hivatkozó kizárás sem volt megalapozott, mivel a pályázati felhívásban nem szerepelt olyan követelmény, amely a saját tőke állapotára vagy a költségek kizárólag nettó árbevételből való fedezésére vonatkozott volna. A bíróság szerint
az ilyen utólag alkalmazott szempontok sértik az átláthatóság követelményét.
Az ítélet arra is rámutatott, hogy a megújítást elutasító határozatot a hathetes uniós határidő lejárta után hozták meg, és a pályázati eljárást sem szervezték meg időben, ez pedig sérti a megfelelő ügyintézés elvét.A Klubrádió beperli a magyar államot Strasbourgban
A testület azt is kimondta, hogy Magyarország megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkében rögzített véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát. A bíróság szerint
minden olyan nemzeti intézkedés, amely korlátozza a műsorszolgáltatók rádiófrekvenciákhoz való hozzáférését, beavatkozást jelenthet a sajtó és a médiaszolgáltatás szabadságába. A Klubrádió esetében a kifogásolt hiányosságok kisebb, formai jellegű pontatlanságok voltak, amelyek önmagukban nem indokolták volna a műsorszolgáltatás ellehetetlenítését.
A kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet kötelező erejű. Magyarországnak a lehető leghamarabb eleget kell tennie a döntésben foglaltaknak. Amennyiben az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ítélet végrehajtása nem történt meg megfelelően, újabb eljárást indíthat, amely akár pénzügyi szankciók kiszabásához is vezethet.Az Európai Unió Bírósága decemberben tárgyalja a Klubrádió ügyét