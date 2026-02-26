Az EU bírósága kimondta, az uniós jog megsértésével vették el a Klubrádió frekvenciáját

Klubrádió;médiatanács;Európai Unió Bírósága;

2026-02-26 12:16:00 CET

A testület szerint a magyar hatóságok az arányosság és az átláthatóság elvével, valamint a véleménynyilvánítás szabadságával is ellentétesen jártak el.

Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot, amikor megakadályozta a Klubrádió további működését a budapesti 92,9 MHz-es frekvencián – vette észre az EUrologus.

A bíróság hangsúlyozta, az uniós szabályok értelmében a rádiófrekvencia-használati jogokat objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján kell odaítélni és megújítani. Ezzel szemben a magyar szabályozás automatikus kizárást ír elő még akkor is, ha a jogsértések csekély súlyúak, pusztán formai jellegűek, és azokat már szankcionálták. A testület szerint

ez sérti az arányosság elvét, különösen azért, mert a törvény azt is kizárja, hogy az érintett médiaszolgáltató ideiglenes használati jogot kérjen.

A Klubrádió 2014-ben hét évre szóló szerződést kötött a Médiatanáccsal a budapesti 92,9 MHz-es frekvencia használatára, amely egy alkalommal, további öt évre meghosszabbítható lett volna. A szerződés lejártakor azonban a Médiatanács elutasította a hosszabbítási kérelmet, az indoklás szerint a rádió kétszer megsértette a műsorkvótákra vonatkozó havi adatszolgáltatási kötelezettségét, ami a magyar médiatörvény alapján „ismételt jogsértésnek” minősült. A frekvencia meghirdetését követően a Klubrádió pályázatát is érvénytelenítették. A döntést egyrészt a műsorstruktúra kisebb hiányosságaival, másrészt a rádió korábbi években fennálló negatív saját tőkéjével indokolták.

A bíróság a portál összefoglalója szerint kimondta, aránytalan volt a pályázat érvénytelenítése olyan kisebb szabálytalanságok miatt, amelyek nem érintették a pályázat lényegi elemeit. Emellett a pénzügyi alkalmasságra hivatkozó kizárás sem volt megalapozott, mivel a pályázati felhívásban nem szerepelt olyan követelmény, amely a saját tőke állapotára vagy a költségek kizárólag nettó árbevételből való fedezésére vonatkozott volna. A bíróság szerint

az ilyen utólag alkalmazott szempontok sértik az átláthatóság követelményét.

Az ítélet arra is rámutatott, hogy a megújítást elutasító határozatot a hathetes uniós határidő lejárta után hozták meg, és a pályázati eljárást sem szervezték meg időben, ez pedig sérti a megfelelő ügyintézés elvét.

A testület azt is kimondta, hogy Magyarország megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkében rögzített véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát. A bíróság szerint

minden olyan nemzeti intézkedés, amely korlátozza a műsorszolgáltatók rádiófrekvenciákhoz való hozzáférését, beavatkozást jelenthet a sajtó és a médiaszolgáltatás szabadságába. A Klubrádió esetében a kifogásolt hiányosságok kisebb, formai jellegű pontatlanságok voltak, amelyek önmagukban nem indokolták volna a műsorszolgáltatás ellehetetlenítését.

A kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet kötelező erejű. Magyarországnak a lehető leghamarabb eleget kell tennie a döntésben foglaltaknak. Amennyiben az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ítélet végrehajtása nem történt meg megfelelően, újabb eljárást indíthat, amely akár pénzügyi szankciók kiszabásához is vezethet.