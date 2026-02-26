Gulyás Gergely: Nem merült fel szükségállapot bevezetése, az április 12-i választást rendes, törvényes rendben megtartják

Gulyás Gergely;szükségállapot;parlamenti választás;kormányinfó;

2026-02-26 11:37:00 CET

A tegnapi kormányülésen nem mérlegelték a szükségállapot bevezetését, az április 12-i választást rendes, törvényes rendben megtartják, nem merült fel szükségállapot bevezetése a kormányban.

Arról, rendben van-e, hogy Orbán Viktor a központi költségvetésből ajándékoz meg támogatással egy települést, éppen akkor, amikor ott fideszes kampányrendezvényt tart, Gulyás azt mondta, ezen logika alapján egyetlen miniszter sem fejleszthetne egyetlen várost sem.

Azt is állította, hogy a miniszterelnök kampányeseményeinél soha nincs állami hozzájárulás, ez vonatkozik a háborúellenesnek nevezett gyűlésekre is. Plusz költség nincs, mert a kormányfő 24 órás személyi védelemre jogosult. Arra a kérdésre, miért küldenek az Ügyfélkapun keresztül kampányleveleket, Gulyás azzal védekezett, hogy a lakosság tájékoztatása elvárható a kormány tagjai részéről, még kampányidőszakban is.