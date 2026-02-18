Amerre Orbán Viktor jár, arra pénzeső hullik

választás;Fidesz;Orbán Viktor;országjárás;

2026-02-18 13:43:00 CET

A miniszterelnök a nyilvánosság számára előre be nem jelentett helyszíneken tart kampányfórumokat.

Bő két hete indult Orbán Viktor titokzatos országjárásra, amely során a nyilvánosság számára előre be nem jelentett helyszíneken tart kampányfórumokat. Az országjárást az teszi különlegessé, hogy a miniszterelnök a legtöbb helyszínre nem üres kézzel érkezik. Az eddig érintett települések jelentős része a kormányfő érkezése előtti vagy utáni pár napban valamilyen rendkívüli anyagi támogatásban részesült – derült ki lapunk gyűjtéséből.

A legjobban Szekszárd járt, ahova február 9-én érkezett a miniszterelnök. Tolna megye székhelye ugyanis több mint másfél milliárd forint támogatásban részesült a helyi uszoda működtetésére. A szekszárdi uszodát – amelynek kivitelezési ára az építkezés közben 3,2 milliárd forintról 3,9 milliárdra nőtt - egyébként tavaly szeptemberben adta át a kormányfő. Szombathely se szomorkodhat, ha rendkívüli támogatásról van szó. Orbán február 7-én látogatott el a dunántúli településre, érkezése után a város közel 1,3 milliárd forintot kapott a helyi labdarugó csapat, a Haladás stadionjának működtetésére.

Előtte, február 5-én Mezőtúron járt a miniszterelnök, az itt tartott fóruma a választási rendszer aránytalanságának beismeréséről volt emlékezetes. A mezőtúriak azonban bizonyára a pártelnök látogatása után kapott 145 millió forintos támogatásra is szívesen emlékeznek. Február 2-án Mórahalmon kezdte meg országjárását a Fidesz elnöke, a hatezer fős település a közeli Ülléssel közösen 67 millió 815 ezer forint különleges támogatást kapott a mezei őrszolgálat fenntartására. Legutóbb vasárnap Pátyon tette tiszteletét a kormányfő, a település 600 milliót kapott egy új óvoda építésére. Komáromban és Oroszlányon is járt a miniszterelnök, és a települések polgármestereivel való tárgyalás során a következő négy évben megvalósuló közlekedési fejlesztéseket helyezett kilátásba.

Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét Budapesten, a Várkert Bazárban. A fővárossal azonban már nem annyira nagyvonalú a kormányzat, ha anyagi juttatásokról van szó.