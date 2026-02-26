Magyar Honvédség;Kecskemét;letartóztatás;katona;Központi Nyomozó Főügyészség;kábítószer-kereskedelem;

2026-02-26 14:45:00 CET

Letartóztattak egy magyar katonát, miután kábítószer hatása alatt cikázva, világítás nélkül kocsikázott Kecskeméten

Elfogásakor a férfi kristályt tartott a ruházatában és az általa használt autóban, előzőleg pedig metamfetamint és ecstasyt fogyasztott. A gyanú szerint anyagi haszonszerzés érdekében szerezte be a kábítószert, szolgálati jogviszonyát megszüntették és egy hónapra elrendelték a letartóztatását.