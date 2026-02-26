Letartóztattak egy magyar katonát, miután kábítószer hatása alatt cikázva, világítás nélkül kocsikázott Kecskeméten

Kábítószer-kereskedés miatt letartóztatták a Magyar Honvédség egyik szerződéses katonáját – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség lapunkhoz eljuttatott csütörtöki közleményéből.
A tájékoztatás szerint a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök 2026. február 20-án este intézkedtek egy húszas évei elején járó férfivel szemben, aki Kecskeméten világítás nélkül, az út két széle között indokolatlanul cikázva közlekedett autójával. Elfogásakor a férfi kristályt tartott a ruházatában és az általa használt autóban, megelőzően pedig amfetamint, valamint MDMA-t fogyasztott.
Az elkövető lakóhelyén tartott kutatáson a kábítószer adagolásához szükséges mérleg, zacskó és egyéb csomagolóanyag került elő. Mivel a férfi katona volt, a terhére róható kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének elkövetése miatt a nyomozó ügyészség hallgatta ki gyanúsítottként. A férfi a vele közölt megalapozott gyanú szerint anyagi haszonszerzés érdekében értékesítés céljából szerzett meg ismeretlen személytől kábítószernek minősülő anyagot.
A nyomozó ügyészség elrendelte a szerződéses katona őrizetét, aki a gyanúsítotti kihallgatásán nem tett vallomást. A gyanúsított terhére róható bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés – hívják fel a figyelmet a közleményben.
A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa az ügyészség indítványára a büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatását 2026. február 24-én – a katonai fegyelmi okra, és arra figyelemmel, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye – egy hónapi időtartamra elrendelte. Mint írták, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, a gyanúsított szolgálati jogviszonya pedig az eljárás alatt megszűnt.