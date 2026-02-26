Az Orbán-kormány erősíteni akarja a háborús pszichózist, jöhet hamis zászló is

kampány;Magyarország;Ukrajna;parlamenti választás;orosz-ukrán háború;

2026-02-26 13:58:00 CET

A Fidesz kampánya a háborús pszichózis erősítésére irányulhat, akár hamis zászlós műveletekkel vagy vereség esetén a választási eredmény megtámadásával.

– Nem állítom, hogy bekövetkezik, de minden jel arra mutat, hogy hamis zászlós hadműveletet készíthet elő az Orbán-kormány – mondta a Népszavának László Róbert, a Political Capital (PC) választási szakértője azzal kapcsolatban, hogy érezhetően egyre fokozódik az ukránokkal szembeni kormányzati kommunikáció.

Ennek egyik legújabb példája a Barátság kőolajvezeték ügye: a vezeték megsérült egy orosz támadás során, a magyar és szlovák kormány pedig Ukrajnát hibáztatja a javítás elhúzódásáért. Orbán Viktor már azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy szándékosan idézne elő energiaellátási bizonytalanságot Magyarországon, és válaszul leállíttatta az Ukrajnába irányuló dízelszállítást, bejelentette a nekik szánt uniós hitel blokkolását. Hétfőn az Országgyűlésben is beszélt a problémáról, ahol Ukrajna mellett ismét bírálta az uniót, és a történteket az EU és Ukrajna részéről nyílt beavatkozásnak nevezte.

Tegnap Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után emelte a tétet: bejelentette, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket telepítenek. A rendőrség a kiemelt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok közelében nagyobb erőkkel járőrözik majd. A kormányfő szerint az ok: „Ukrajna további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.”

László Róbert szerint a kormány megszólalásaiból látszik, hogy cél a háborús pszichózis erősítése.

– Négy évvel ezelőtt a háború vált a kampány meghatározó témájává, hiszen Oroszország tényleg akkor nyomult be Ukrajna területére, és nem lehetett tudni, meddig jutnak, milyen következményei lesznek az akciónak. Azóta a háborús rettegés megkopott, és

a Fidesz mindent megtesz, hogy ismét ezt tegye meg a választás tétjének.

Ez csak részben sikerült, a saját tábor egyben tartására alkalmas, de az erőviszonyok nyár óta befagytak, jelentős, de nem behozhatatlan Tisza-előnnyel – mondta a szakértő, aki arról is beszélt, hogy a közhangulatot némileg megváltoztathatják még a gazdasági hangulatjavító intézkedések. A Tisza jelöltjeinek politikai tapasztalatlansága is hordoz magában kockázatot, és könnyen lehet, hogy a jelöltállítási időszak után a Fidesz egyesével próbálja majd kilőni őket.

Ugyanakkor, László Róbert és a PC szerint ennél nagyobb kockázatot jelenthet, ha sor kerül valamilyen hamis zászlós műveletre. Vagyis egy olyan katonai akcióra, amelyben az elkövetők szándékosan más erőnek adják ki magukat, és annak nevében hajtanak végre támadást a megtévesztés érdekében. Ebben az esetben például az oroszok tesznek valamit, amit aztán az ukránokra kennek.

– Nem azt állítom, hogy ez be fog következni, ugyanakkor az látható, hogy a Fidesz kampánya ebbe az irányba mutat.

Felidézhető a 2006-os helyzet is, amikor Orbán Viktor a nyár folyamán puskaporszagot érzett a levegőben, illetve hazugságokat emlegetett. Akkor nem nagyon lehetett érteni, mire utalgat, majd az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után minden a helyére került. Most is hasonló mintázat látszik, bár egyáltalán nem biztos, hogy sor kerülne ilyen eszköz bevetésére, hiszen ez rendkívül kockázatos lépés lenne. Legyen szó akár egy budapesti merényletkísérletről, akár egy kárpátaljai incidensről, vagy egy Záhonynál eltévedt drón által okozott kárról. – fogalmazott László Róbert.

Tény, hogy Oroszország és Magyarország viszonya jóformán barátinak mondható, Vlagyimir Putyin nyíltan támogatja Orbán Viktort, sőt mint arról a Political Capital is említést tesz, január óta a „közösségi média egyes kormányközeli oldalain újramelegítve kezdték terjeszteni azt a híresztelést, miszerint Putyin vissza akarja adni Magyarországnak Kárpátalját.” László Róbert leszögezi, egy ilyen típusú támadás kettős érdek, mind Putyinnak, mind Orbánnak jól jöhetne. – Magyar Péter sem véletlenül említette újévi beszédében, egy ilyen művelet benne van a pakliban. Ha valamikor, márciusban vagy áprilisban, még a választás előtt megtörténhet egy ilyen akció – magyarázta a szakértő, aki hozzátette, ennek a célja sokkal inkább a már említett háborús pszichózis erősítése, és ezáltal a választás megnyerése, nem annak elhalasztása. Véleménye szerint az távol állna Orbán Viktor karakteréről. További, kevésbé valószínű opció, hogy választási beavatkozásra hivatkozva megpróbálják megsemmisíteni a választási eredményt. – A román példa van előttük, ami bár ellentétes előjelű volt (ott orosz befolyásolás történt, a Fidesz pedig nyugati / ukrán beavatkozást vetít előre), precedensként szolgálhat – vélekedett a választási szakértő.