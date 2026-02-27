olaj;Fidesz-KDNP;kormánypropaganda;riogatás;orosz-ukrán háború;

2026-02-27 06:00:00 CET

A hazug ember igazsága abban rejlik, hogy éppen mit hazudik. Szigorúan kampánytechnológiai szempontból nézve talán még lehetne is annak örülni, hogy Orbán Viktor már totálisan átlátszó, bárgyú marhaságokat beszél Ukrajnáról. A vérkomoly arccal előadott, kormányzati szintre emelt Győzike-show, a magyar energiaközpontok ellen fenekedő ukrán békaemberek végtelenül bárgyú történetén legfeljebb Bea asszony kap szívrohamot. Eleve azokat a szavazókat célozza, akik a megyei kórház potyogó vakolatú folyosóján üldögélve hálát adnak a miniszterelnök úrnak, hogy nincs atomháború Pusztamérgesen, és nem fagytak meg, mint az éhező német nyugdíjasok. Oké, hogy a balmazcudari bekötőút olyan kráteres, hogy egy amerikai forgatócsoport ott forgatja le Armstrong holdraszállását, viszont ha nem lenne az áldott jó miniszterelnök, akkor apukát tömegsírba lőnék a donyecki fronton.

A zsigerekig ható háborús hisztériakeltés arra utal, hogy Orbán az eleve fideszeseket akarja aktivizálni. Az ő receptoraik már hozzászoktak ugyanis a szüntelen háborús hisztériához, nekik nagyobb dózis kell az ingerülethez. Egyébként is régi vidéki bölcsesség, hogy kivénhedt, öreg traktorban menet közben nem lehet fogaskereket cserélni, ha köhög motor, akkor az egyetlen megoldás, hogy tövig kell nyomni a gázt, különben beleragad az ember a sárba. Ami különösen kockázatos, ha az a sár gödi rákkeltő nehézfémekkel szennyezett.

Alighanem látják a Karmelitában, hogy bomlik a tábor, jobb híján az eddigi néphülyítő hazudozást és riogatást tekerik csattanásig.

Nem fideszes, hanem magyar szemmel nézve viszont brutális, ami történik. A vesztét érző parazitarezsim a pillanatnyi érdekeiért szemrebbenés nélkül feláldozza a magyar nemzeti érdekeket.

A NATO-ban és a környékbeli titkosszolgálatok műveleti központjaiban nem a CÖF szellemi honvédő muskátlilocsolói dolgoznak. Pontosan tudják, hogy a magyar katonaság és a titkosszolgálatok éppen egy béna kampánykamuhoz asszisztálnak. Ukrajnának nemhogy nem érdeke, egyenesen öngyilkosság lenne számára egy NATO tagállammal szemben a tagállam területén akciót elkövetni. Zelenszkij pont úgy van Orbánnal, mint a sziklamászó az őt körbedöngicsélő léggyel: bosszantó, de semmi több, viszont a sziklamászónak ötven méter magasan életveszélyes lenne nekiállni legyet hessegetni.

A NATO-szövetségen belül így csak vállat vonnak, Magyarország vezetősége megbízhatatlan, politikusait látványosan, kilóra megvette Putyin. Az alájuk besorolt magyar titkosszolgálatok az orosz-magyar propagandagépezet részei, ahogy korábban felhasználták őket Soros-civilekkel kapcsolatos hangulatkeltésre, az ellenzék dollárbaloldalizására vagy írásba adtak olyan blőd marhaságokat, hogy a szerb-magyar határon a Talibán az úr.

Most pedig a Fidesz számára katasztrofális eredményeket mutató Medián felmérésről és a gödi mérgezés botrányáról próbálják elterelni a figyelmet a nevetséges háborús riogatással. Sajnos az ilyen országra egy szót ismer a hadtudomány: gyenge. Márpedig gyengeséget ilyen nyíltan kimutatni pont az Orbán által üdvözölt akarnokok szép új világában több mint hazaárulás.