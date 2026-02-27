Hizlalt béka

Fővárosi Közgyűlés;Tüttő Kata;Sára Botond;

Ez azért elég szívás. Sára Botond főispán hónapok óta küzd azért, hogy a Fidesz benyomhassa saját emberét Karácsony Gergely mellé, erre az egyre nyíltabban lázadó Fővárosi Törvényszék arra kötelezi, hogy egy szocialista politikust nevezzen ki. Mondván a helyettes jelölésének joga a főpolgármesteré, ő pedig legutóbb Tüttő Kata nevét dobta be, aki díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot. A kinevezés elméletileg júniusig szólt volna, lévén a választás után „újra kell majd gombolni a kabátot”. Az új felállás szerint azonban Sára dönt, így akár határozatlan időre is kinevezheti Tüttőt vagy akár egy hónapra is, akár nem ingyen.

Látni az egyre hízó verítékcseppet a főispáni homlokon. Sietve bemondta, hogy vizsgálják, nincs-e kizáró ok. Elég lenne egy borsszemnyi. De nem találják. A kinevezésről szóló határozat azonban csak nem akar megszületni. Kínos helyzet. Ezt azért se a Tisza, se Vitézy Dávid nem látta jönni. A tavalyi jelöléskor szocialista polipot emlegetettek. Béka lett belőle. Amit most mindenkinek le kell nyelni. S ők maguk hizlalták fullasztó méretűre.

A Fidesz, a Tisza és Vitézy 2024 ősze óta blokkolják a főpolgármester-helyettes választást. A dolog elsősorban a Tiszán állt, hiszen nélkülük nincs esély a többség megszerzésére, miközben ők maguk nem állítanak jelöltet. A Fidesz alapból mindenre nemet mond. Magyar Péter elsőre Vitézy Dávidot javasolta, de Kiss Ambrust nem támogatta. Karácsony viszont ragaszkodott a jobbkezéhez. A Tisza, a Fidesz és a DK előre jelezte, hogy nem fogják megszavazni őket, így levették a napirendről. Tavaly novemberben Tüttőt szavazta le a Tisza, a Fidesz és a Podmaniczky nagy egyetértésben. Sára növekvő lelkesedéssel figyelte a tehetetlenkedést. Szívósan gyártotta a törvényességi felhívásokat, perelt.

Eljöhet még a főispán ideje. Hasonló árkok húzódnak a cégvezetői kinevezések ügyében is, se igazgatóságokat, se felügyelőbizottságokat nem sikerült állítani, most az összes üzleti tervet leszavazták.