MOL;orosz olaj;Orbán-Putyin;

2026-02-27 06:00:00 CET

Most, hogy Orbán Viktor választások előtti pánikjában a fél világot fellármázta, szálazzuk szét a kormány „szakmai” érveit. Egyrészt: az orosz olaj nagyon olcsó. Ez tény. De azért, mert a világ fennmaradó része már nem kér a véres naftából. Az ok láthatólag hiányzik a hazai keresztény-konzervatív szótárból: ez az erkölcs, a megtámadott melletti kiállás. Aztán: a drágább nemzetközi olajfajták vásárlásával fenntarthatatlanná válna a rezsicsökkentés. Nos, mindenki láthatja, hogy a hazai üzemanyagokon egy fillér rezsicsökkentés nincs.

Erre az a válaszuk, hogy az olcsó orosz olajon elért haszon nagy részét a Mol a rezsicsökkentett gáz- és áramárakat segítve adóként fizeti be. Ám ez az összeg a közel ezermilliárdos rezsialapnak valójában csak a töredéke. Aztán: orosz olaj nélkül ezer forint fölé nőnének az üzemanyagárak. Ez végképp csacsiság. Független szakértők a Századvég e tárgyban hivatkozott „tanulmányát” is atomjaira szedték. A Mol ugyanis valójában versenyárat szab, ami nem szakadhat el a térségi szinttől. De ha a Mol ezer forint fölé emelné a tarifákat, tessék az OMV-nél venni orosz olajat még hírből sem ismerő schwechati benzint. Aztán: a keleti olajellátás a legmegbízhatóbb. Ja, miközben most is áll a Barátság. Aztán: a Mol magyar és szlovák finomítóit drága lenne átállítani. Ez tény, de ugyanezt mondták már 2022-ben is. Aztán: az Adria-vezeték alkalmatlan a két finomító ellátásának teljes kiváltására. Lehet, bár a horvátok ezt tagadják és ezt sem sikerült négy év alatt tisztázni.

Magyarországon alighanem csak akkor jöhetne ezer forint feletti benzinár, ha a kormány, 2022-höz hasonlóan, ismét hatósági díjat szabna. Csak most nem a legalacsonyabb, hanem éppenséggel a világ legmagasabb szintjén. Benzinárstop után jönne a benzinárstart.

Már ha újból Orbán alakíthatna kormányt.