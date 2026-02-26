Magyar Péter szerint nem Navracsics Tibor, hanem a Tisza jelöltje vezet Veszprém megyében

Orbán Viktor;Navracsics Tibor;Veszprém megye;Tapolca;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-26 19:52:00 CET

A Tisza Párt elnöke Tapolcán Orbán Viktornak is üzent, megerősítve, hogy célja a kétharmad.

Láttam, hogy itt járt a nagy mesemondó, a sok TEK-es között besurrant, mint egy bolti tolvaj éjszaka – mondta Orbán Viktorról Magyar Péter Tapolcán, ahol az április 12-i országgyűlési választás előtti, legfontosabbnak nevezett országjárásán a zsúfolásig megtelt Köztársaság téren. Szerinte, amikor a kormányfő Tapolcára látogatott a Fidesz helyi jelöltjét, Navaracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert támogatandó, már csak néhány kiválasztott emberrel mert találkozni.

– Magtárat, csarnokot sem béreltek, celebek sem kísérték, mégis mondott egy nagyot, hogy itt Navracsics nagyon vezet, jobban, mint amennyivel nyert 2022-ben. Ezzel szemben én ma reggel láttam a valóságot, egy felmérést, aminek lényege, hogy Balatincz Péter, a Tisza Párt jelöltje, aki a jelenlegi fideszessel szemben itt él, és meggyőzően vezet, és a választókerületet meg is fogja nyerni – mondta az ellenzéki vezető, aki egy jó hírt is közölt „a magát emberarcú fideszesnek eladni kívánó” egyetemi docenssel, az egykor az ifjúságért is felelős volt európai uniós biztossal, Navracsics Tiborral: a legnagyobb elutasítottsága a fiatalok és az egyetemet végzettek között van, közöttük szinte nincs is támogatottsága. Ezt Magyar Péter annak tudta be, hogy rájöttek az emberek, hogy mit tett a felsőoktatással, és mit nem tett a magyar ifjúságért.

– Nekünk ezt a Veszprém megyei 3-as választókerületet meg kell nyernünk, hogy ha kétharmados felhatalmazást szeretnénk kapni a magyar emberektől, és mi azt szeretnénk kapni – szögezte le a Tisza Párt elnöke, aki Navracsics Tibor mellett az egész kormánypártnak üzente, hogy itt már kevés lesz a háborús uszítás, a magyar-magyar ellen uszítása, a félelemkeltés, a hazudozás. Felemlegette többek között a vasúti fejlesztések elmaradását, az 8000 milliárd forintnyi uniós források haza nem hozását, a jegybankból kilapátolt 650 milliárd forintot, a szennyező akkumulátorgyárakat, majd a miniszter fejére olvasta, hogy egyáltalán nem emberarcú, hanem pont ugyanolyan, mint a többi fideszes, egy maffiakormány tagja.

– Ön szidja Brüsszelt, aki havi 25 ezer eurót keresett uniós biztosként, ahol semmit nem kellett csinálnia. Ön hazudja, hogy az európai uniós tagállamok háborút akarnak, nem szégyelli magát, miközben tudja, hogy az EU a világ legnagyobb békeprojektje, azért hozták létre alapítók, hogy ne legyen háború a Európai Unió területén – intézte szavait Navracsics Tiborhoz Magyar Péter, aki felsorolta, hogy terveik szerint a kormányváltás után a programjuk szerint, hogyan hozzák haza az uniós pénzeket, valósítják meg az igazságügyi reformot, lépnek fel a korrupció ellen és állítják helyre a jogállamiságot és teszik működővé Magyarországot.