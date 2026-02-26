futball;

Egy helyen változott az FTC összeállítása

A kisebb sérüléssel bajlódó Franko Kovacevic helyett Lenny Joseph kezd a ferencvárosi csapatban a Ludogorec elleni visszavágón az Európa-liga rájátszásában, amelynek tétje a legjobb tizenhat közé jutás. A többi pozícióban ugyanazok kezdenek, mint akik múlt csütörtökön 2-1-re kikaptak a Ludogorec otthonában.

FTC:

Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane.

Ludogorec:

Bonmann – Son, Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov – Stanic, Pedro Naressi, Duarte – Vidal, Duah, Marcus. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo.

