Egy helyen változott az FTC összeállítása

A kisebb sérüléssel bajlódó Franko Kovacevic helyett Lenny Joseph kezd a ferencvárosi csapatban a Ludogorec elleni visszavágón az Európa-liga rájátszásában, amelynek tétje a legjobb tizenhat közé jutás. A többi pozícióban ugyanazok kezdenek, mint akik múlt csütörtökön 2-1-re kikaptak a Ludogorec otthonában.

Eltűnt csaknem egymilliárd forint, ekkora taotámogatásra pályázott sikeresen a Gödöllői Röplabda Club, ám, amikor le akarta hívni az általa összegyűjtött összeget a számlájáról, a pénz nem volt meg. Hiába nyert jogerősen pereket az egyesület, a mai napig nem jut hozzá az állami forrás jelentős részéhez.