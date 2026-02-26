Sok az éhes száj, eltűnt a Gödöllői Röplabda Club csaknem egymilliárd forintja

támogatás;röplabda;Gödöllő;TAO;

2026-02-26 08:15:00 CET

Eltűnt csaknem egymilliárd forint, ekkora taotámogatásra pályázott sikeresen a Gödöllői Röplabda Club, ám, amikor le akarta hívni az általa összegyűjtött összeget a számlájáról, a pénz nem volt meg. Hiába nyert jogerősen pereket az egyesület, a mai napig nem jut hozzá az állami forrás jelentős részéhez.

Saját csarnokot szeretett volna építeni a teremben háromszoros bajnoki ezüstérmes és négyszeres kupadöntős, utánpótlásban sokszoros ob-győztes és érmes, női strandröplabdában pedig évekig egyeduralkodó Gödöllői Röplabda Club, amely a beruházást tao-forrásból akarta megvalósítani. A klub sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Röplabda Szövetséghez a covid-járvány miatti lezárások előtt. Ilyen esetekben a sikeres pályázónak az összeget fel kell tölteni a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára, ahonnan a megfelelő számlák és igazolások bemutatása után engedélyezi a kifizetését a sportállamtitkárság akkora összegnek, amennyinek a jogos felhasználását igazolni tudja a klub.

Barta László klubelnök a Népszavának elmondta,

a város ahol csak lehet, akadályozta az új csarnok építését, amelyre amúgy azért lett volna szükség, mert a különböző korosztályú csapatok (több mint 200 gyermek) nem tudtak egy helyszínen edzeni,

hanem a város különböző pontjain, iskolai tornatermekben, ideálisnak nem nevezhető körülmények között készültek.

Gémesi György polgármesterrel sajnos nagyon rossz a viszony – mondta Barta László. – Az új csarnok helyét Gödöllőn kívül, egy erdős területen, a korábbi gyeplabdapálya helyén jelölték ki, amit már évtizedek óta nem használt senki. Nincs neve az utcának, ahol elkezdtük a munkálatokat, csak helyrajzi számmal rendelkezik, aszfaltozott út sem vezet ide, a nulláról kellett elkezdeni mindent. Abban bízhatott a városvezetés, hogy ilyen körülmények között visszalépünk az egésztől. Ez azonban nem szegte kedvünket, a megítélt támogatás birtokában végül a Covid-járvány után elindítottuk a projektet. Erdőirtást, földmunkákat kellett végezni, tervezni, amelyek komoly költséggel járnak. A város vezetése azt gondolta, hogy nem csinálunk semmit, miközben már zajlott a munka. Az első négy számlánkat befogadta és kifizette az államtitkárság, ám utána a folytatásra nem kaptuk meg azt a pénzt, amit megítéltek nekünk és előre kifizettünk.

A sportvezető hozzátette: a gondok 2024-ben kezdődtek, ekkortól nem fizetett a sportállamtitkárság, már korábban benyújtott igazolásokat kért be újra és az volt a klub érzése, hogy a másik oldalon húzzák az időt, próbálják feladásra kényszeríteni és ellehetetleníteni. Pereket indítottak, hiszen a kivitelező joggal várta el, hogy fizessék ki az elvégzett munkáját.

Jogerősen meg is nyerték ezeket a pereket, ám a sportállamtitkárság továbbra sem fizetett.

Aztán már nem vették fel a telefont, amikor érdeklődtem, a kivitelezők ránk haragudtak, hogy az elvégzett munkákért nem kapják meg a nekik járó pénzt – folytatta a klubvezető. – Az eredeti kivitelezőnket elveszítettük, találtunk olyat, aki vállalta, hogy előre elvégzi a munkát és utána kér érte fizetséget, amíg a sportállamtitkárságtól nem kapjuk meg a pénzünk. Volt egy egyeztetés a sportállamtitkárságon, melyen hatan vettünk részt, köztük Schmidt Ádám államtitkár, itt szemtől szembe megkérdeztem, hol van a pénzünk, amit begyűjtöttünk, az volt a válasz, hogy sok az éhes száj. Korábban meg összevissza nyilatkozgattak nekünk a pénz hollétéről: hol azt mondták, hogy az MRSZ-nél van, hol pedig a Magyar Államkincstárra mutogattak.

Barta László azt is elmondta, hogy az önkormányzat törvénytelenül vissza akarta vonni a hozzájárulási engedélyét, amit 20 évre kötött a sport kft.-vel. Aztán rájöttek, hogy ezt nem tehetik meg. Megkérdezték a szövetség elnökét is a pénzről, aki több tanú jelenlétében azt állította, hogy visszautalták az államtitkárságnak. Ez azért volt furcsa, mert hozzájuk nem is kerülhetett volna az összeg.

A klubunk ellehetetlenült, 25 embernek szűnt meg a munkája, a játékosok, edzők eligazoltak tőlünk, nem tudtuk fizetni a terembérleti díjakat és a béreket, lehetetlenné vált a működésünk.

Lapunk kérdésére, hogy mi történhetett a háttérben, Barta László azt válaszolta, hogy a negyedik számla kifizetése után Vatai Gabriella, a röplabdaszövetség jelenlegi, botrányos körülmények között megválasztott elnöke (a küldöttgyűlés a 2024-es nyári olimpia előtt megválasztotta, a bíróság megállapította, hogy szabálytalan volt a választás, amit ezért decemberben meg kellett ismételni) és az államtitkárság meggyőzték a gödöllői városvezetést, hogy vonja vissza a hozzájárulását és vegye vissza a területet.

A GRC elnöke elmondta, az államtitkárság tavaly szeptemberben egyeztetett a pénzét követelő kivitelezővel, elismerte a tartozását, de a mai napig nem fizetett. A kivitelező azt a tájékoztatást kapta az államtitkárságon, hogy mivel a projekt nem valósult meg, az erre félretett összeget másra fordították. Ezt az információt megerősítette lapunknak az államtitkárság, amely kérdéseinkre azt válaszolta: „A gödöllői önkormányzat mint az ingatlan tulajdonosa visszavonta tulajdonosi hozzájárulását a beruházás megvalósítása kapcsán, így az előírt időkereten belül a beruházás nem valósult meg, továbbá a felhasznált támogatás jogszerű felhasználása nem került alátámasztásra, ezért a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a programot teljesítés hiányában, valamint jogtalanul felhasznált támogatás visszafizetésének megállapításával 2025-ben lezárta.”

„2024-ben tudomásunkra jutott a Magyar Röplabda Szövetség és a TAO támogatásokat felügyelő sportpolitikáért felelős miniszter illetékes főosztálya tájékoztatása alapján, miszerint

a beruházás elszámolása körül felmerült aggályok okán a látvány-csapatsport támogatások rendeltetésszerű felhasználását és ellenőrzését végző sportpolitikáért felelős miniszter illetékes főosztálya utóellenőrzés keretében vizsgálatokat folytat a PENTA GRC Sport Kft.-t érintő taotámogatások elszámolása ügyében.

A Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Vatai Gabriella 2025. április 28. napján kelt levelében kérésünkre arról tájékoztatott bennünket, hogy a szövetség a következő elnökségi ülésen tárgyalni kívánt napirendi pontjai között szerepel a Gödöllői Röplabda Club kizárásának jóváhagyása a Magyar Röplabda Szövetség Alapszabályának 9. § 10. pontja szerinti szabálysértő magatartása miatt. Ezen kívül tájékoztatást kaptunk a sportszervezetet érintő végrehajtási eljárásokról is” – írta lapunknak a gödöllői önkormányzat.

Megkerestük az MRSZ-t is, ahonnan az alábbi választ kaptuk: „Tájékoztatjuk, hogy a Gödöllői Röplabda Klub, valamint a felnőttcsapatot üzemeltető Penta GRC Sport Kft. már nem tagjai a Magyar Röplabda Szövetségnek. A sportszervezet által benyújtott, beruházásra vonatkozó tao-programot az MRSZ még 2019-ben hagyta jóvá és amelynek megvalósítására a klub számára 6 év állt rendelkezésére.

2025-ben a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a tao-programot annak megvalósulásának hiánya miatt lezárta.

Tekintettel arra, hogy utófinanszírozott beruházásról volt szó – amely esetében a pályázó kizárólag a megvalósítást követően jogosult a támogatási összegek lehívására –, az addig összegyűjtött és az MRSZ számláján tárolt taotámogatási összeget a lezáró határozat kézhezvételét követően, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Szövetség a HM részére visszautalta, ezzel a taoprogram lezárásra került.”

Amikor megkérdeztük, hogy a háborús veszélyhelyzet idején a törvények szerint nem kell tekintettel lenni a máskor érvényes építési határidőkre, az MRSZ azt válaszolta: „A kérdésben megfogalmazott állítással ellentétben a közpénzek védelme érdekében kialakított jogszabályalkotói gyakorlat abba az irányba mutat, hogy a sportszervezetek számára a beruházások megvalósítására rendelkezésre álló időtartam folyamatosan csökken. A jogalkotó kifejezett döntése alapján a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint 2024. január 1-jétől az alapprogram legfeljebb négy támogatási időszakkal hosszabbítható meg, azaz annak teljes időtartama legfeljebb öt támogatási időszakra (1+4 év) terjedhet ki.”