Portugál ellenfél vár a továbbjutó csapatra

A párharc győztese a nyolcaddöntőben portugál csapattal találkozik. Az ellenfél az FC Porto vagy a Braga lesz. Hogy melyikkel találkozik a továbbjutó együttes, az a holnapi sorsoláson dől el.
2026-02-26 18:05:00 CET
A párharc győztese a nyolcaddöntőben portugál csapattal találkozik. Az ellenfél az FC Porto vagy a Braga lesz. Hogy melyikkel találkozik a továbbjutó együttes, az a holnapi sorsoláson dől el.
Eltűnt csaknem egymilliárd forint, ekkora taotámogatásra pályázott sikeresen a Gödöllői Röplabda Club, ám, amikor le akarta hívni az általa összegyűjtött összeget a számlájáról, a pénz nem volt meg. Hiába nyert jogerősen pereket az egyesület, a mai napig nem jut hozzá az állami forrás jelentős részéhez.