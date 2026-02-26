Tökéletes helyzetkihasználás

39. perc: a ferencvárosiaknak két kaput eltaláló lövésükből két gól született. A Ludogorecnek nem volt eddig kaput eltaláló lövése.

Eltűnt csaknem egymilliárd forint, ekkora taotámogatásra pályázott sikeresen a Gödöllői Röplabda Club, ám, amikor le akarta hívni az általa összegyűjtött összeget a számlájáról, a pénz nem volt meg. Hiába nyert jogerősen pereket az egyesület, a mai napig nem jut hozzá az állami forrás jelentős részéhez.