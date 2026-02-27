A TikTok trónján ül, ám ez a legkevésbé sem érdekli

dollármilliárdos;TikTok;influenszer;Khaby Lame;

2026-02-27 14:00:00 CET

160 millió követője van a TikTokon, erőfeszítéseket ebbe a platformba viszont már jó ideje egyáltalán nem tesz. Helyette csaknem egymilliárd dollárért adta el a cégét január végén. Khaby Lame amilyen „perszónát” épített magának az interneten, azt offline is hozza: csendben, mindenféle felhajtás nélkül lett dollármilliomos.

Az influenszerek világában nem meglepő folyamat, hogy az igazán ismertté váló résztvevők elkezdenek kikacsintani a megszokott burokból, és valamilyen új projektbe fognak bele. A Vine-on, majd a Facebookon nagy hírnevet generáló Paul fivérek közül Logan Paul egyszerre lett műsorvezető, pankrátor, és agresszív marketingre építő „sales-üzletember”, míg testvére, Jake a sport világában találta meg újra önmagát és profi bokszolónak állt. Utóbbit gyorsan érdemes tisztába tenni: eddigi ellenfelei legalább 15 évvel idősebbek voltak nála, ráadásul Tommy Fury-n, Mike Tysonon és Anthony Joshuán kívül még csak nem is bokszolókat választott magának a ringbe (Joshua csúnyán el is verte), de ez egy másik történet. Eközben Addison Rae, a TikTok egyik első globálissá nőtt sztárja a zeneipart igyekszik meghódítani, debütáló albuma, az „Addison” pedig egy olyan különleges pophangzást üt meg, hogy idén jelölték érte a legjobb új előadó kategóriájában a Grammyn.

A TikTok koronázatlan királya azonban úgy döntött, nem kér a rivaldafényből és szép csendben idén januárban 975 millió dollárért (309 milliárd forint) eladta a cégét.

Khaby Lame 2020-ban azért kezdett el TikTokozni, mert a koronavírus-járvány alatt elvesztette az állását, ám a csillogás és saját maga ünnepeltetése helyett maradt az egyszerű pénzkeresésnél.

A 25 éves férfi Szenegálban született, azonban családja Olaszországba költözött még az ő csecsemőkorában. Később gyári munkásként próbálta eltartani magát, a Covid miatti leépítéseknek azonban ő is az áldozata lett, ami miatt visszaköltözött a szülői házba. Unalmában elkezdett rövid, egyszerű, cinikus TikTok-videókat gyártani.

Szóra sem érdemes, annyira nevetségesek vagyunk

Lame az úgynevezett „life hack” videókban látta meg a fantáziát. Ezek a tartalmak rendre valamilyen olyan, hasznosnak tűnő újítást mutatnak be, amiről elsőre nem is gondolta az ember, hogy ez egyáltalán lehetséges (például: mosd ki az elhasznált naptejes dobozod és tedd bele a telefonod, senki nem fogja így ellopni a strandon, mert azt hiszik, hogy ez csupán naptej). Khaby videói abból álltak, hogy elindul egy szélsőséges life hack (konzervnyitóval nyitnak ki egy dobozos üdítőt), majd váltunk Khaby-ra, aki unott és egyben értetlen arckifejezéssel bámul maga elé, megmutatja az egyszerű megoldást (kinyitja a jól megszokott, szisszentős mozdulattal az italt), végezetül mindkét kezét kinyújtja az adott tárgy felé.

Hölgyeim és Uraim, ha a nyers tényeket nézzük, ennyi elég volt az olasz férfinak arra, hogy mára 160 millió TikTok-követője legyen, világhírű focisták és egyéb ismert emberek keressék a kegyeit és haverkodjanak vele, illetve, hogy a cégét később 975 millió dollárért passzolja el.

De miért ennyire különleges ez a csávó? – teheti fel rengeteg olvasó a kérdést az eddig leírtak alapján. Khaby Lame-t igazából az egyszerűsége tette nagyszerűvé. Egy pulzáló, önjelölt-sztárokból álló világban lett úgy felkapott, hogy csupán egy görbe tükröt mutatott az embereknek: „olyan okosak és kreatívak akartok lenni, hogy ez már szóra sem érdemes, annyira nevetségesen erőltetett” – gondolta magában, amivel világszerte rengetegen rezonáltak. Merthogy itt jön be a népszerűség másik faktora: Khaby-nak nem kellett szöveg és beszéd, a videóiban rendre néma maradt és jellegzetes gesztusaival közölte az érzéseit, gondolatait. Ezt pedig konkrétan bárki megértette kultúrától, régiótól függetlenül.

„Csak szeretném megnevettetni az embereket” – mondta nemes egyszerűséggel évekkel ezelőtt a New York Times-nak adott interjúban Khaby Lame. Egy olyan influenszer, akivel könnyű azonosulni. A 25 éves férfi pontosan tudta, hogy az, amit csinál, nem lesz az idők végezetéig trendi, de nem is akarta az eddigi karakterét újraformálni az interneten, úgyhogy úgy döntött, szépen-csendben az üzleti világban építi tovább magát. A TikTokon ma már nincsenek kiemelkedően nagy elérései, nagyjából kéthetente posztol, a videók humorforrása mára valamennyit változott, de a fő felütés továbbra is az értelmetlen life hack megoldások.