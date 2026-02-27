Yann Tiersen szólóban tér vissza Budapestre

koncert;Barba Negra Music Club;

2026-02-27 13:33:00 CET

2026. február 28-án a Barba Negra Red Stage-en szólóban, zongora és elektronika felállásban lép színpadra.

Yann Tiersen budapesti koncertje most nem nosztalgiára épít, hanem arra, amit ma a legpontosabban tud. 2026. február 28-án a Barba Negra Red Stage-en szólóban, zongora és elektronika felállásban lép színpadra. Ez a forma kifejezetten intim. Nem ígér grandiózus koncertélményt, sokkal inkább olyat, amikor a dallamoknak van idejük megérkezni, és a finom, klasszikus részletek legalább olyan fontosak, mint a csúcspontok.

A műsor fókuszában a tavaly áprilisban megjelent Rathlin from a Distance | The Liquid Hour című lemez áll, amelynek kettőssége a hangzásban is hallható. A zongora adja az alapot, az elektronika pedig a fűszert: finom pulzálást, textúrákat, ritmusokat, amelyek időnként szétfeszítik a klasszikus kereteket.

A turné különlegessége, hogy a jelen kor klíma kihívásaihoz igazodva kerül szervezésre: Yann Tiersent nem kíséri dedikált crew, a kutyája társaságában, saját kisbuszában utazik. Nem szállodákban, hanem előre egyeztetett magánházakban száll meg, így hozva el egy igazán intim és különleges produkciót a rajongóknak.