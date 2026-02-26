Együtt rezegni a képekkel

Fridvalszki Márk;Gryllus Vilmos;

Madarak pihennek egy fa ágain, miközben a zebra, a zsiráf, a béka és a majom megbújik a páfrányok közt. Mindez egy mese is lehetne, de e jelenetek Fridvalszki Márk Vibin című kiállításán láthatók.

A tárlatot a művész két éve született fia ihlette meg, így a művek is a gyermeki látásmódot és a gyermek előtt feltáruló világot mutatják meg. Az egyik képen megsokszorozva látunk egy fiút, aki koncentrikus köröket érint, mintha éppen fel szeretné fedezni a mindenséget, míg egy másikon színes gömbök mellett ecsetek egyensúlyoznak egymáson, de még egy mosolygó bohóc is feltűnik. A képek többsége azonban absztrakt alkotás, melyeken hullámokat, rezgéseket látni, de ezek is a gyermeki szemléletet tükrözik, hisz egyeseket Gryllus Vilmos mesés dalszövegei ihlették, míg az egyiket a művész a fiával közösen alkotta meg: a krikszkrakszokat színes filctollal együtt rajzolták.

A Berlinben élő Fridvalszki a műveit archív képek felhasználásával készíti el, ezért sűrűn látogatja az antikváriumokat, a lemezboltokat és a bolhapiacokat, de az online piactereken is örömmel böngész. Korábbi munkáin lemezborítókból, plakátokból és tudományos-ismeretterjesztő könyvekből indult ki, ezúttal viszont többségében mesekönyveket, óvodapedagógiai és ifjúsági kiadványokat szerzett be, hogy azok illusztrációit kollázzsá alakítsa az úgynevezett pigmenttranszfer-eljárással. Ehhez a kiválasztott archív képeket beszkenneli, majd digitálisan kompozíciókba szerkeszti, végül lézernyomatként kiprinteli, aztán akrilfesték segítségével felviszi a vászonra.

A műveket nézve persze nehéz megmondani, hogy az egyes motívumok honnan származnak. Az említett képek közül az állatos festmény alakjai például egy óvodapedagógiai könyvből „érkeztek”, a páfrányok egy Kisvakond-történetből, konkrétan az 1982-es Vakond és társai a városban című kötetből, míg a megsokszorozott kisfiú Janikovszky Éva 1974-es Te is tudod című könyvéből. Ezt a figurát Réber László rajzolta, Fridvalszki pedig megsokszorozta azt, de míg az eredetin a gyerek egy tányért tesz fel egy magas asztalra, addig ezúttal a már említett koncentrikus körökhöz ér, melyek a művész szerint bakelitlemezt ábrázolnak.

És ha már a zenénél tartunk: a kiállítás Vibin címe a zenére is utal, mikor is a hallgató a dallamokhoz és a ritmushoz ösztönösen kapcsolódik. Fridvalszki ezért zenei összeállítást is készített magnókazettán, melyet a galériában meghallgathatunk: a jazzes, hiphopos, elektronikus és Gryllus Vilmos egy dalából összeálló számlista szintén rezonál a képekre és fordítva.

Infó: Fridvalszki Márk: Vibin. Vintage Galéria Megtekinthető 2026. március 6-ig