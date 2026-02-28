Ketten meghaltak, amikor kisiklott és házfalnak csapódott egy villamos Milánóban (videó)

Olaszország;halálos áldozatok;Milánó;villamosbaleset;

2026-02-28 07:19:00 CET

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a vezető kollégáinak azt mondta, rosszul lett.

Két ember életét vesztette, amikor kisiklott és házfalnak csapódott péntek délután egy villamos Milánóban - írja a La Stampa.

37-en könnyebben megsérültek. Az elődleges információk szerint a jármű nagy sebességgel haladt a baleset előtt. A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak.

„Azt hittem, földrengés volt. Ültem, és a földre estem a többi utassal együtt. Szörnyű volt” – mondta az egyik utas, aki a kisiklott villamoson utazott. „Szerencsére csak a térdemet ütöttem be, de a mellettem ülő férfinak vérzett a feje” – folytatta. „Eltartott egy ideig, mire felkeltem és leszálltam.”

A villamos vezetője kollégáinak azt mondta, hogy rosszul lett. A milánói ügyészség elrendelte a balesetben elhunyt két áldozat boncolását.

A balesetben érintett szerelvény a legújabb Tramlimk-generációhoz tartozott, egy éve állították forgalomba. A La Stampa cikke szerint a 25 méter hosszú jármű a legmodernebb technikával van felszerelve.