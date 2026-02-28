Kijev nem veszi komolyan Orbánék Ukrajna-ellenes retorikáját, megvárják a választások eredményét

Magyarország;Ukrajna;uniós csatlakozás;

2026-02-28 08:52:00 CET

A kabinet szerint a magyar kormányfő rá fog bólintani országa uniós csatlakozására.

Nagyon nehéz komolyan venni azokat az állításokat, amelyeket a magyar kormány, politikusai tesznek a kampányban - jelentette ki Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese.





Tarasz Kacska egy televízióban nyilatkozatában az Ukrinform beszámolója szerint azt mondta, Kijev és Budapest számos pragmatikus közös célt követ – az energia, a közlekedés, a logisztika és a mezőgazdaság területén –, amelyek Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásával megvalósíthatók lennének.

Szerinte még korai lenne azt állítani, hogy a magyar kormány bármibe beleegyezik, mivel az országban jelenleg is kampány van. A miniszterelnök-helyettes szerint meg kell várni, mi lesz április 12-e után, mivel a munka akkor kezdődik el. Hiszem, hogy így vagy úgy, de meg fogunk egyezni Magyarországgal - mondta Kacska.