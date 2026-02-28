Orbán Balázs szerint azért Lázár János és Szijjártó Péter lett a Fidesz-kampány két fő oszlopa, mert nagyon népszerűek

Fidesz;Szijjártó Péter;Lázár János;Orbán Viktor;választási kampány;Orbán Balázs;

2026-02-28 05:58:00 CET

A miniszterelnök politikai igazgatója örül a háborúval riogató videóknak.

Orbán Viktor mellett azért éppen Lázár János és Szijjártó Péter lettek a Fidesz-kampány kiemelt arcai, mert „rendkívül népszerűek, rendkívül nagy munkabírásúak” - árulta el a Telexnek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, egyben fideszes kampányfőnök egy kunszállási kampányfórum után.

„Az egyik politikus a külpolitikában képviseli nagy tapasztalattal a háborúból való kimaradást, és a magyar energiapolitikát is képviseli, meghatározó módon viszi. A másik pedig az állam működtetésben az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező politikus. Ők azok, akik a miniszterelnök mellett a leginkább el tudják juttatni az üzeneteinket a kampányban” - ecsetelte Orbán Balázs.

„Szeretettel várjuk önöket a fórumainkon” - mondta a lapnak a politikus, miután a fórumra nem hívták meg őket és nem is engedték őket be. Orbán Balázs szerint azért nem engedték be őket, mert ez egy aktivistatalálkozó volt. A kérdésre, hogy mennyi pénzt költenek a kampányra, a politikai igazgató úgy válaszolt, hogy amennyit a törvény megenged. Ez alapján pedig a határ a csillagos ég, ugyanis a Fidesz tavaly eltörölte a kampányra költhető összeg felső határát, vagyis a pártok korlátlan pénzből kampányolhatnak.

Orbán Balázs közölte, örül, ha olyan videók készülnek, amelyek „a háború borzalmait” mutatják be, egyetért velük, és mindenkit arra bátorít, hogy önállóan gyártson kampányvideókat. Mint ismert, a Fidesz egyik legutóbbi, mesterséges intelligenciával generált videóján az látható, amint egy magyar kislány édesapját fejbelövik a fronton. „A kárpátaljai magyar nyelvű lakosságban ez a mindennapi valóság, hogy az apuka elment a frontra, és azon izgulnak, hogy hazajön vagy nem” - mondta erről Orbán Balázs, aki szerint nem túlzás azt ábrázolni, hogy ez a magyar családokkal is megtörténhet, mivel „egy európai-orosz direkt konfliktus kitörésének” nem nulla az esélye.