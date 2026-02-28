Iráni öngyilkos drón csapódhatott az egyik dubaji luxusszállodába – Videó

Irán;Közel-Kelet;Egyesült Arab Emírségek;háború Iránban;

2026-02-28 18:55:00 CET

A találat után tűz ütött ki, amelyet sikerült megfékezni.

Lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Palm szigeten szombat este; a becsapódás során keletkezett tűzben négy ember megsérült - közölték a helyi hatóságok a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Szemtanúk az AFP francia hírügynökségnek arról számoltak be, hogy egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.

A dubaji médiairoda (Dubai Media Office) egyelőre annyit közölt, hogy a sziget egyik épületében tűz keletkezett. A mentőegységeket azonnal a helyszínre vezényelték, a tüzet sikerült megfékezni, a sérülteket kórházba szállították - tették hozzá, az incidens körülményeiről azonban nem adtak részletes tájékoztatást.

A Daily Mail című brit lap arról írt, hogy a dubaji Palm Jumeirah szigeten található Fairmont Hotel luxusszálloda épületét iráni öngyilkos drón találhatta el, és a közösségi médiában terjedő felvételeken lángok és sűrű füst látható az épületnél.