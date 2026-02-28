Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ötöt vágott a Liverpool a kiesőjelölt West Hamnek

Premier League;Liverpool;Szoboszlai Dominik;West Ham United;

Magabiztos győzelem volt.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló címvédő Liverpool otthon 5-2-re legyőzte a bennmaradásért küzdő West Ham Unitedet szombaton az angol labdarúgó Premier League 28. fordulójában - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A két magyar válogatott futballista végigjátszotta a mérkőzést, a Pool második gólját Virgil van Dijk szerezte Szoboszlai Dominik szöglete után, így a 25 éves középpályás gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A Vörösök legjobbja ezen a meccsen Hugo Ekitike volt, aki találata mellett két alkalommal előkészítőként jeleskedett.

A Newcastle United kétszer is egyenlített a vendég Evertonnal szemben, végül azonban mégis a liverpooli együttes ünnepelhetett, a Szarkák második egyenlítő találata után egy perccel ugyanis Thierno Barry megszerezte csapata harmadik, győzelmet érő gólját.

A Brentford egészen szürreális forgatókönyvű mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot az utolsó előtti Burnley otthonában: a vendégek 34 perc után már 3-0-ra vezettek, a házigazdák azonban a 60. percre ledolgozták a hátrányukat, és egyenlítettek. Ezt követően előbb les miatt videobírós ellenőrzés után a játékvezető nem adta meg a Burnley negyedik találatát, majd a dán válogatott Mikkel Damsgaard saját maga második és csapata negyedik gólját szerezte a 93. percben, így megint a Brentford került előnybe. Nem volt azonban vége az izgalmaknak, öt perccel később ugyanis a hazaiak megint a kapuba találtak, de VAR-vizsgálat után ismételten érvénytelenítették góljukat, ezúttal kezezés miatt.