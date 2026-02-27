„Élhető várost az akkugyárak helyett!” – Meccsen üzentek a debreceni ultrák

futball;tiltakozás;DVSC;üzenet;akkumulátorgyár;

2026-02-27 21:46:00 CET

Az üzenet pikáns az utóbbi hetek fejleményei miatt.

„Élhető várost az akkugyárak helyett! Elég volt a városunk tönkretételéből!” – ezekkel a feliratokkal üzentek a Debrecen futballcsapatának ultrái a péntek esti DVSC-MTK NB I-1-es mérkőzésen.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pénteken tette közzé legújabb videóját, amelyben a gödi akkumulátorgyárról beszélgetett egy férfival, aki több évig dolgozott a gyárban, s nagyon sok belső folyamatra volt rálátása. Rákkeltő anyagok kerültek a levegőbe, magzatkárosító anyag a vizeinkbe. Emberi életre veszélyes anyagokat csempésztek engedély nélkül, kézipoggyászban Magyarországra. Hiába jelezte rendszeresen az üzem magyar vezetése a munkásokat és a környéken élők egészségét súlyosan veszélyeztető hiányosságokat a gyár dél-koreai vezetőinek, azok, bízva a kormányzati támogatásban semmit sem tettek – összegezte Magyar Péter a beszélgetést.

Az sem véletlen, hogy pont a debreceni ultrák üzentek az akkugyárak miatt, hiszen a városban évek óta tiltakoznak a helyi CATL kínai akkumulátorgyár miatt. 2025-ben például több ezres tüntetést tartottak, a Bruti művésznéven futó humorista, Tóth Imre Tisza-szimpatizánsként akkor azt mondta, a Fidesz a világ legveszélyesebb ipari tevékenységet hozta Debrecenbe, amihez a városvezetés asszisztált, az akkumulátorgyár kiszolgáló üzemei pedig még veszélyesebbek. Szerinte a városvezetés a környezeti ellenőrző rendszerét próbálja eladni a helyieknek, de azt azzal a Debreceni Egyetemmel közösen üzemeltetik, amelyik stratégiai megállapodást kötött a kínai céggel, a CATL-lel.