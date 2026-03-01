Egymás emberi méltóságának tiszteletben tartását kérte számon az államtitkár, miután az állatorvostanhallgatók kinevették a hitvány, silány emberekről szóló beszédét

nevetés;Állatorvostudományi Egyetem;Varga-Bajusz Veronika;

2026-03-01 13:34:00 CET

Az ifjú állatorvosok nem értékelték túlzottan Varga-Bajusz Veronika eszmefuttatását.

Szeretném nagyon világosan és kedvesen elmondani: a véleménykülönbség természetes. A demokrácia és az egyetemi közeg is attól él, hogy kérdezünk, vitázunk, akár határozottan is. De az egymás emberi méltóságának tisztelete nem „vélemény kérdése”, hanem alap. Meghallgatni a másikat, megadni a tiszteletet egy ünnepi pillanatban: ez mindannyiunk közös felelőssége - írta Varga-Bajusz Veronika felsőoktatási államtitkár a Facebookon.

A politikus úgy folytatta, olyan kommenteket és üzeneteket is kapott, amelyek nem vitát, hanem megalázást, trágárságot és nőgyalázó mondatokat tartalmaztak. Leszögezte, ilyeneket nem lehet és nem is szabad normalizálni. „Akinek mondanivalója van, mondja el kulturáltan – de a gyűlöletbeszéd nem bátorság, hanem gyengeség. ”A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot.„ Nekem ez iránytű. Nem kérek mást, csak ugyanazt: legyen a közbeszédünkben több emberség, több mértékletesség, több tisztelet” - fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

A poszt szépséghibája a történet előzményében rejlik: az államtitkárt feltételezhetően az zavarta ennyire, hogy az Állatorvostudományi Egyetem diplomaosztóján a végzett hallgatók kinevették a beszédét, csakhogy az eképp nyugtázott gondolatok sem éppen a tiszteletadás jegyében hangzottak el. „Az elmúlt időszakban kihívásokkal is szembe kellett néznünk, ellenszélben dolgoztunk. Hitvány, silány emberek próbálják ellehetetleníteni sikereinket, elvenni a lehetőséget fiataljainktól, elnyomni a kiváló oktatókat, professzorokat. De a magyar felsőoktatás sikerei, versenyképessége, folyamatos előrelépései bizonyítják, erős alapokon állunk. Amikor a kicsinyes politikai bosszúállás jegyében kizárták a magyar hallgatókat az Erasmus, a kutatókat pedig a Horizont együttműködésekből, kötelességünk volt helytállni önökért” - fogalmazott az államtitkár, ennek honoráriumaként harsant fel a nevetés a teremben.

Arra már Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet, hogy Varga-Bajusz azt követően mondta beszédét az intézményben, hogy a végzős hallgatók petíciót indítottak, amikor megtudták, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is jelen lesz a diplomaosztón. Hankó végül bölcsen távol maradt és az államtitkárát küldte maga helyett, Gulyás Gergely pedig elment ugyan, de beérte egy néhány mondatos felszólalással.

Egyébként Varga-Bajusz Veronika posztja sem lett sokkal népszerűbb, cikkünk írásakor a megközelítőleg 1400 reakcióból több mint 1200 nevetős emoji, és csak nagyjából bő 170 volt egyetértést kifejező lájk.