Részletesen beszélt a mérgezéséről a debreceni akkumulátorgyár alkalmazottja

2026-03-01 12:50:00 CET

A beszámoló szerint a segítőkészséget sem vitte túlzásba a kínai cég az eset után.

A Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei képviselőjelöltje, Tárkányi Zsolt közzétette a teljes videót, amelyen a CATL debreceni akkumulátorgyárában dolgozó nő az őt ért mérgezés körülményeiről számol be.

Tárkányi Zsolt a posztjában kifejtette, a fiatal nő az ügyvédjén keresztül vette fel velük a kapcsolatot és bocsátott a rendelkezésükre több dokumentumot is az esetről, például a kórházba szállítása után a Debreceni Egyetem sürgősségi klinikája által kiállított zárójelentést. A politikus közölte, hogy az eset óta a Tisza Párt közössége orvosi és jogi segítséget nyújt neki. Állítása szerint a nő azért fordult a nyilvánossághoz, mert szeretné, ha soha többet nem történhetne Debrecenben hasonló baleset.

A kamerának háttal ülő, kitakart, eltorzított hangú dolgozó nyilatkozatából tegnap már megosztott részleteket a tiszás képviselőjelölt. „Pont én voltam az a szerencsés ember, aki azt fogtam meg, amelyen a pólus kimenet hiányzott” - idézte fel a nő. Szavai szerint az volt a probléma, hogy a pólus kimeneten keresztül, ahol a cellában található gázok, vegyületek vannak, a lítium, a mangán és a kobalt szivárgott.

„Fájt a torkom, lüktetett a fejem, ahogy a kollégák segítettek lemenni friss levegőre. Na ott még rosszabbul lettem, ott éreztem, hogy remeg a kezem-lábam (...) nagyon-nagyon kábult voltam, felmentünk és képszakadás” - fogalmazott a nyilatkozó. Kollégái tájékoztatása szerint elájult, és elkezdett reszketni, félrebeszélt és dadogott. Munkatársai azt is mondták neki, hogy a bal keze és lába egyáltalán nem mozdult.

A teljes felvételen a nő elmondja, operátor, betöltői munkakörben dolgozik a debreceni akkumulátorgyárban, tavaly október eleje óta. Munkába állás előtt elméleti és munkavédelmi oktatást is kapott, gyakorlati vizsgát is tett, azonban február 13-án „a kínai nagyfőnök” utasítására átvezényelték egy olyan helyre, ahol a nem megfelelő akkumulátor-cellákat tárolják, itt lett rosszul egy másik munkatársával együtt. A történtek után behívták a műszakvezetőt és egy kínai munkairányítót is, a cellát a mérgező gázok szivárgása miatt elzárták, majd riasztották a katasztrófavédelmet is.

A nő kórházba került, a bemutatott zárójelentésben közölt állítás szerint több órán át lélegezte be a mérgező gázokat. A nő elmondta azt is, hogy még mindig vannak tünetei az eset óta, például fáj a veséje jobboldalt, emellett hiába iszik, folyamatosan szárad a nyelve és a szája. Miután pedig képesítése sem volt a területre, ahová átvezényelték, azt se tudta megmondani, hogy ha van ezen a részlegen van munkavédelmi felszerelés, az micsoda. „Ha a nagy kínai főnök azt mondja, hogy te kimész és gumikesztyűvel szeded a kukát, akkor te szeded” - fogalmazott.

A nő szerint ráadásul mindennapos volt, hogy másokat is beküldtek erre a részlegre a megfelelő képesítés nélkül. Az eset óta elmondása szerint főleg filippínókat küldenek oda, akiknek valószínűleg szintén nincs meg rá a vizsgájuk. Az alkalmazott azt is elmondta, hogy az eset után szinte semmiféle tájékoztatási, illetve egyéb támogatást nem kapott a kínai cégtől, jegyzőkönyvet sem vezettek a történtekről.

A szombati hír után a CATL közölte, hogy az ügyben vizsgálatot indított.