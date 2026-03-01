Meghalt Fehér Béla

Sz. Zs.

gyász;

2026-03-01 19:45:00 CET

Az író, újságíró 76 éves volt.

Fehér Béla életének 77. évében, 2026. március 1-én, szerettei körében, békében távozott közülünk – közölte az író, újságíró halálának hírét a Magyar Nemzet. A lapot, amelynek korábban állandó tárcaírója volt, Fehér Béla családja értesítte.

„Fehér Béla tárcái Magyar Zsebtükör, Darázsfészek, majd Szilvakék paradicsom címmel jelentek meg hétről hétre; 2015-től a Magyar Idők című napilap hétvégi mellékletének, a Lugasnak volt szerkesztője. A Magyar Nemzet saját halottjának tekinti” – hangzik a közlemény.

Fehér Béla csaknem 25 könyvet szerzett önállóan vagy társszerzőkkel. Egyedülálló gasztronómiai tudását is beépítette műveibe. 2005-ban Prima Primissima-díjat, 2006-ban pedig Pulitzer-emlékdíjat kapott.