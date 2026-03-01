„Bármikor egyedül maradhatok”

Mint tudjuk, a könyveknek is megvan a maguk sorsa. A kötetünké – dióhéjban – ez: 2025-ben a Népszava és az Esterházy Magyarország Alapítvány – egy régebbi hagyományt fel- és megújítva – élet.történet. címen pályázatot írt ki 16–22 éves fiataloknak arról, hogy „milyennek látják világunkat”, illetve „hogyan képzelik el a jövőjüket”. A beérkezett százkilencvenkilenc műből a Németh Gábor, Szőcs Petra és Upor László alkotta zsűri választotta ki a díjazottakat, az Európa Kiadó pedig megjelentette őket.
Mindez tanúsítja: valamennyi közreműködő tudatában volt a vállalkozás kivételes fontosságának. A bevezető súlyos szavai szerint ugyanis az antológia darabjai „szívfacsaróan nehéz sorsokat” tárnak elénk, melyek konzekvenciáival ajánlatos lenne mindannyiunknak számot vetni. A felnőtteknek azért, mert ők hozták létre, ők működtetik azt a világot, mely a kötet bizonysága szerint korántsem barátságos a gyerekeinkkel. A szerzők ifjú kortársainak pedig avégett, hogy – ha kell, lelkierőt adván – tudatosuljon bennük: gondjaikkal és küzdelmeikkel nincsenek egyedül. (A „szívfacsaró” élethelyzetek egész sorának tükrében a könnyedséget, emelkedettséget sugalló kötetcím megtévesztőnek tűnik.)
A pályázati kiírásból eredően a legtöbb mű a naplók, illetve a visszaemlékezések műfaji csoportjába tartozik, így bennük az egyes szám első személyű elbeszélést a vallomásszerűség uralja. Persze, még a leginkább önéletrajzi igényű szöveg is fiktív elemek sokaságát rejti, a narrátor pedig sosem lehet teljesen azonos a szerző mindennapi énjével. Ugyanakkor olvasás közben folyvást érzékelhetjük, hogy mindegyik írásmű alkotója szívvel-lélekkel ott áll az előadott történet vagy a lelkiállapotrajz mögött, e művek lebilincselő hitelessége – és evokatív ereje – mindenekelőtt ebből ered.
Az alcímnek – Közérzeti antológia – megfelelően ezek az írások összességükben és végső közelítésben tényleg a bennük/általuk megjelenített fiatal nemzedékek diszkomfortjáról tudósítanak. Külön-külön azonban mindegyikük más, több, mint valamely – nehezen körvonalazható – közérzet manifesztációja. Mert a félig-meddig még gyerek elbeszélőknek nagyon is konkrét és szinte mindig végletes krízishelyzeteket kell kezelniük.A lány, aki kiállta a bátorság próbáját
Egyik esszéjében Heller Ágnes tett határozott különbséget (lelki) fájdalom és szenvedés között. Az előbbi „akkor és ott alakul ki, ahol a cselekvés vagy a cselekvéstől való tartózkodás már eleve (…) tudatos vagy nem tudatos döntéshez kapcsolódott”. Ezzel szemben a szenvedés „olyan fájdalom, mely teljességgel kívülről szakad rám. (…) A szenvedést legfeljebb elviselni tudjuk”. Az antológiában nem egy példát találhatunk az így értelmezett fájdalomra: az elbeszélő rosszul választott, tévesen ítélte meg helyzetét, emiatt kellett súlyosan csalódnia. A legtöbb eset azonban a szenvedés különféle – egyaránt megrendítő – változatait sorakoztatja fel. A biológiai kiszolgáltatottságunk, azaz a súlyos betegség, a szeretteink halála szükségképp szenvedést okoz. De a gyermek a szűkebb-tágabb környezetének is alá van vetve: készen kapja a családját, a közösségeit, a választás egy ideig szóba sem kerülhet. Egyik vagy másik – esetleg mindkét – szülő hiánya vagy alkalmatlansága tehát szintén mérhetetlen szenvedést okoz.
„Néhány nevelőanyámnak már csak a nevére vagy az arcára emlékszem, netán egy-egy mondatukra, szokásukra” – vallja az egyik pályázó. Baj esetén az ilyen környezet aligha képes kellő támaszt nyújtani. Épp a stabilitás hiánya vezet olykor a kísértő félelemhez: „bármikor történhet tragédia, bármikor egyedül maradhatok”. A felkavaró bizonytalanság már-már kínos egyhangúsággal ismétlődő forrása, hogy az apák – erre Németh Gábor is utal bevezetőjében – egyszer csak eltűnnek gyerekeik életéből.„Először rémisztő volt, hogy hirtelen fizikai valóság lett az álomból”
„…eluralkodott rajtam a pánik”, „mindennap hányingerem van, folyamatos rettegés él bennem”, „a kórházi szobám volt a legkomfortosabb hely a világon” – a konfessziókban feltűnő sűrűséggel kapnak középponti helyet különféle mentális zavarok. S mivel a kötetben tudatosan alakított, eleve valamilyen nyilvánosságnak szánt szövegek szerepelnek, a betegségmotívumnak szükségképp lesz némi metaforikus jelentésárnyalata is, azaz a József Attila-i szentencia esetükben is jórészt érvényessé válik: „Ím itt a szenvedés belül, / ám ott kívül a magyarázat.” Innen közelítve a szorongások, a depressziós tünetek egyrészt a nukleáris család felbomlásának, másrészt egy ridegnek, kíméletlennek és erőszakosnak tetsző tágabb környezet folytonos próbatételeinek következménye.Istennek mi dolga velem? – A lány története, aki azt sem tudja, hány H-sként neveli egyedül a gyermekét
„Az óvodából való ballagás életem egyik legszebb napja volt. Mintha magát a poklot hagytam volna ott” – vallja a Jogunk van érezni című pályázat narrátora. A nevelésre hivatott állami intézményeknek sok esetben leginkább fegyelmező/büntető, azaz börtönszerű karakterük van, a másság semmilyen formáját sem tolerálják, az előítéletesség miatt a kisebbségek tagjai rendre hátrányos helyzetbe kerülnek. De a leginkább párialétre, miként ezt a kötet egyik legfelkavaróbb írása részletezi, épp a legvédtelenebbek, a gyermekotthonok lakói kényszerülnek. Az ide került fiatalok számára ez a hely éppen nem valamiféle otthonpótlék, ellenkezőleg: „gonosz, kegyetlen gépezet, ami próbál eltiporni, és amikor a legnagyobb szükséged lenne a támogatásra, cserben hagy.”
A válságok, valamint a többnyire fenyegetőnek ábrázolt társadalmi/állami közeg ellenére a szerzők jó része mégiscsak bízik abban, hogy személyes sorsát tervei, vágyai jegyében alakíthatja. A szövegek végén fölvázolt elképzelések mindegyike igen tartalmas és életszerű. Nincs bennük semmi illuzórikusság.
Közös felelősségünk, hogy ezek a remények ne válhassanak megcsalatottá.
Infó: Mintha félistenek világában élnénk. Közérzeti antológia. Népszava, Európa Kiadó, 2026.