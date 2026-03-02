Tárgyak, amelyek beszélnek

képzőművészet;kiállítás;Gödör Klub;

2026-03-02 10:51:00 CET

Vannak festészeti műfajok, amelyek nem mennek ki a divatból. Ilyen az évszázadokra visszanyúló csendélet is. Mivel eddig inkább G. Horváth Boglárka portréival találkoztam, különösen kíváncsi voltam, milyen a viszonya ehhez a hagyományhoz.

A csendélet – a natura morta – elmélyülésre késztet. A tárgyak nemcsak önmagukat mutatják, hanem önmagukon túli jelentéseket is hordoznak. A 17. századi németalföldi vanitas-csendéletek a mulandóságra figyelmeztettek: koponya, homokóra, hervadó virág jelezte az idő könyörtelenségét. A 19. században ez az erkölcsi tanítás háttérbe szorult. Cezanne almái már nem a bűnbeesés jelképei, hanem a tér és a forma festészeti vizsgálatának eszközei. A csendélet így egyszerre lehet gondolati és tisztán festői kérdés – és mindig elárul valamit az alkotóról is.

Sokat mond, mi kerül egy kompozícióba. A kiállításon edények, csészék, hagymák, halványkék ruhájú aranyszőke baba (Kecskeméti baba, 2006), festékkészletek (Akvarellek, 2011) jelennek meg. A változatosság nem esetleges. G. Horváth Boglárka – aki a Képzőművészeti Egyetem festő szakán végzett – gyermekkora óta készít csendéleteket különböző technikákkal. „A legöregebb csendéletem, ami itt látható lesz, 13 éves koromban készült, a legfiatalabb tegnap” – írja a kiállítás kapcsán. A műfaj tehát nem kitérő, hanem végigkíséri pályáját.

Számtalan élénk, vidám színvilágú kép került a falakra. Van, amelyiken „csupán” egy serpenyőbe helyezett cserepes növény látható; máshol üvegek és hétköznapi használati tárgyak torlódnak össze (Dolgaim a ládán I–II., 2011). Puritán eszközök látszólagos rendetlenségben, mégis fegyelmezett kompozícióban.

A hangyányi kv (2025) szinte üres csészéje fekete, finoman rajzolt háttér előtt lebeg. Hasonló visszafogottság jellemzi a nemrég készült Éjjeli édesség (2026) bögréjét és süteményét is. A minimalista vásznak nem magyaráznak, nem dramatizálnak. A tárgyakat hagyják érvényesülni. A cím – Csendes élet – nemcsak a látványra, hanem a festői attitűdre is utal.

A „csendes élet” az otthon terét is jelenti: azt a közeget, ahol a tárgyak körülvesznek bennünket, megszokottá válnak, mégis személyes jelentést hordoznak. Ami körülvesz bennünket, az rólunk is képet ad – és arról is, miként tekintünk a világra.

A kiállítás kompozíciói következetesen esztétikusak, még akkor is, ha csupán egy csésze vagy egy hamutál szerepel rajtuk. Nem akarnak többnek látszani, mint amik. G. Horváth Boglárka a valóság megragadására törekszik, lírai hangon. Képei abban különböznek a kötelező tárgyrajzoktól, hogy személyesek, kendőzetlenül szubjektívek. Inkább emlékeztetnek naplórészletekre, mint tanulmányokra.

„Festő vagyok, és szeretek olvasni, fotózni, grafikázni, rajzolni és dumálni, amikor épp megy. Ha nem megy, hallgatok. Néha jól jön, máskor pokolian kínos. Következetes vagyok a következetlenségben. Ez festőként látszólag szétszórt életművet eredményez, ami nem kedvez a beazonosíthatóságnak. Magányos farkas. De párhuzamos valóságaim között akad egy-két kitartó szál – a csendélet is ilyen.”

Ez az őszinte önmeghatározás segít megérteni a mostani tárlat jelentőségét. A csendélet nála nem kötelező gyakorlat, hanem visszatérő, állandó forma. A festő energikus, sokszínű személyisége itt visszafogottabb arcát mutatja: amikor ecset, paletta és néhány hétköznapi tárgy társaságában megszületik a csend.

Infó: G. Horváth Boglárka: Csendes élet. Gödör Klub (Budapest, VI., Király u. 50.) Látogatható 2026. március 15-ig