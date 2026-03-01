Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
2 (kettő)
15 (tizenöt)
23 (huszonhárom)
34 (harmincnégy)
37 (harminchét)
44 (negyvennégy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 37 darab, nyereményük egyenként 313 050 forint;
4 találatos szelvény 1322 darab, nyereményük egyenként 8760 forint;
3 találatos szelvény 21 920 darab, nyereményük egyenként 3215 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 4 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 395 millió forint lesz.