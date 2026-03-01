Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-03-01 20:22:00 CET

Nagy nyereményeket nem hozott március első napja, így egy hét múlva 395 millió forint lesz a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

2 (kettő)

15 (tizenöt)

23 (huszonhárom)

34 (harmincnégy)

37 (harminchét)

44 (negyvennégy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 37 darab, nyereményük egyenként 313 050 forint;

4 találatos szelvény 1322 darab, nyereményük egyenként 8760 forint;

3 találatos szelvény 21 920 darab, nyereményük egyenként 3215 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 4 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 395 millió forint lesz.