Korrupció miatt emeltek vádat volt magyarországi rendőri vezetőkkel szemben

A hivatali személyeket több mint egy évtizeden keresztül fizették le egy vagyonvédelmi vállalkozás felső vezetői, letöltendő börtönt és pénzbüntetést kérnek rájuk.

Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt tizenhat ember ellen emelt vádat a Győri Törvényszéken a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség lapunkhoz is eljuttatott hétfői közleményében. 

A vádirat szerint egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel. A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.

Cserébe a rendőri vezetők a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe, biztosították szabálysértési- és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében – olvasható a főügyészség közleményében.

Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetőivel szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Ezen felül az egykori hivatalos személyek pénzbüntetésre, a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes több százezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat, amelyek végrehajtását az ügyészség különböző vagyonelemek korábbi zár alá vételével biztosította.

A vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás cégcsoportjához tartozó – korrupciós bűncselekményekkel érintett – gazdasági társaságok esetében pénzbírság kiszabására is indítványt tett az ügyészség.

