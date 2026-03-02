Korrupció miatt emeltek vádat volt magyarországi rendőri vezetőkkel szemben

Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt tizenhat ember ellen emelt vádat a Győri Törvényszéken a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség lapunkhoz is eljuttatott hétfői közleményében.
A vádirat szerint egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel. A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.
Cserébe a rendőri vezetők a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe, biztosították szabálysértési- és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében – olvasható a főügyészség közleményében.
Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetőivel szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Ezen felül az egykori hivatalos személyek pénzbüntetésre, a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes több százezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat, amelyek végrehajtását az ügyészség különböző vagyonelemek korábbi zár alá vételével biztosította.
A vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás cégcsoportjához tartozó – korrupciós bűncselekményekkel érintett – gazdasági társaságok esetében pénzbírság kiszabására is indítványt tett az ügyészség.