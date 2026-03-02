Magyar Péter találkozott a legfőbb ügyésszel, akit az MNB-botrányról és a Schadl-Völner-ügyről is kérdezett

MNB;Legfőbb Ügyészség;legfőbb ügyész;Völner Pál;MNB-botrány;Magyar Péter;Schadl-Völner-ügy;Tisza Párt;Nagy Gábor Bálint;

2026-03-02 11:06:00 CET

A Tisza Párt elnöke arról számolt be, hogy semmilyen kérdésre nem kapott érdemi választ. Magyar Péter szerint politikai utasításra nem járnak el a „fideszes bűnözőkkel” szemben, a Legfőbb Ügyészség viszont a találkozó után hangsúlyozta, hogy döntései szakmai alapon születnek, visszautasítanak minden ezzel ellentétes állítást.

„Semmilyen kérdésre nem kaptunk érdemi válaszokat. Kaptam négy darab tollat. Ez olyan mint az ügyészség: a négyből egyik sem működött, egyik sem ír” – jelentette ki egy sajtótájékoztatón Magyar Péter, miután hétfő reggel találkozott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésszel.

A Tisza Párt elnöke február elején kért személyes találkozót a legfőbb ügyésztől az MNB-botrány miatt, miután közel egy év után sem hallgattak ki senkit gyanúsítottként az ügyben. A Telex beszámolója szerint bár Magyar Péter megkérdezte a legfőbb ügyészt a „világ legnagyobb bankrablásáról”, érdemi válaszokat nem kapott, csak azt, hogy az eljárás felderítési szakaszban van.

Kérdezte őt arról is, hogy Völner Pál miért védekezhet szabadlábon a Schadl-Völner-ügyben – állítása szerint azt a választ kapta, hogy ha a volt államtitkár el akart volna tűnni, vagy befolyásolni akarta volna az eljárást, már úgyis megtette volna. A háromnegyed órás találkozón azt is megkérdezte a legfőbb ügyésztől, hogy mikor értesült az állami gyerekvédelmi rendszerben feltárt visszaélésekről, amire azt a választ kapta, hogy ezek az információk számára nem voltak hivatalosan ismertek, hiszen amíg valaki nem tesz feljelentést, addig nem fog eljárni.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy politikai utasításra nem járnak el a fideszes bűnözőkkel szemben, elhúzzák a nyomozást vagy a büntetőeljárást. Semmilyen kérdésre érdemi választ nem kaptunk”

– közölte a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter jelezte Nagy Gábor Bálintnak, hogy a választás után is szeretne vele találkozni, akár már április 13-án reggel. Az ellenzéki vezető azt ígérte, hogy a választások után „a magyar ügyészek is felszabadulnak”, és ha egy ügyész olyan utasítást kap majd a felettesétől, ami sérti a jogállamiságot, annak következményei lesznek.

A találkozó után a Legfőbb Ügyészség is kiadott egy közleményt, amelyet lapunkhoz is eljuttattak. Azt írták, az állami szervek kötelesek az Európai Parlament képviselői részére a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. Magyar Péter ebbéli minőségében fordult a legfőbb ügyészhez, aki, mint EP képviselőt – és nem, mint pártelnököt – fogadta a mai napon hivatalában.

„A legfőbb ügyész a képviselő kérdéseire konkrét ügyekkel kapcsolatban annyi felvilágosítást adott, amennyiről korábban mind a nyilvánosságot, mind – kérdéseikre – az egyes országgyűlési képviselőket már tájékoztatta. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a találkozón – ahogy a korábbi megszólalásaiban is mindig – hangsúlyozta, hogy az ügyészség, mint független alkotmányos szervezet, a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek, a szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást” – zárul a közlemény.