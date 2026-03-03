Traumák nyomában

DESZKA Fesztivál;Miskolci Nemzeti Színház;

2026-03-03 13:47:00 CET

Vasárnap ért véget Debrecenben a XVI. DESZKA Fesztivál. Kortárs magyar drámák, adaptációk, improvizációra épülő előadások, színházi nevelési projektek, gyerek és bábszínházi produkciók váltották egymást hat napon át.

A kortárs drámákat felvonultató idei DESZKA Fesztiválon több előadásnál is meghatározó momentum volt az adott város, ahol a mű játszódik. A tavalyi MITEM-en is szerepelt az ifj. Vidnyánszky Attila (a fesztivál díszvendége) által rendezett Janovics című produkció, melynek a főhőse a legendás kolozsvári színházigazgató Janovics Jenő. Most Debrecenben a DESZKA Fesztiválon a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében játszotta a Kolozsvári Állami Magyar Színház. A darabot újranézve is nagy élményt jelent, amikor az egyik szereplő, Bíró József behozott a színpadra egy bekeretezett fotót, amelyen a régi kolozsvári társulat látható, a csoportképen középen ül maga Janovics. Kiderült, hogy a színész saját rekvizitumáról van szó, a fotó a szobájában volt, elkezdték próbálni a darabot, amikor rájött, hogy épp a színház bezárása előtti utolsó előadást követően készült képről van szó, amelyre az előadásban is utalnak. Így ez a személyes tárgy is bekerült az előadásba, amelyhez korábban véletlenül jutott hozzá. (A kolozsvári társulat a Bartók és Kodályról szóló Ifjú barbárokat is eljátszotta.)

A Miskolci Nemzeti Színház „Vasgyári eklógák” című szcenírozott felolvasószínházi produkciója két költő, Zemlényi Attila és Kabai Lóránt (2022-ben elhunyt) „négykezese”. A darab négy évvel ezelőtt megosztott első helyezést ért el a Miskolci Nemzeti Színház bicentenáriumi drámapályázatán. A drámát 2023-ban be is mutatta a teátrum. A mű fókuszában a miskolci, mára teljesen elhagyatott diósgyőri vasmű (korábban Lenin Kohászati Művek) áll. A témaválasztásról Zemlényi Attila lapunknak elmondta: „ A vasgyár a város közelmúltját és valamennyire még a jelenét is meghatározza. Ha felülről ránéz valaki Miskolcra, akkor a közepén tátong egy 120 hektáros szürke sebhely, amely valamikor a hazai acélipar egyik központja volt. A gyár majdnem százezer embernek adott munkát. A rendszerváltás után fokozatosan zárták be. Több tízezer ember elveszítette a munkáját, Miskolc pedig az acélvárosi arculatát. Kabai Lóránttal sokáig együtt dolgoztunk a Műút című folyóiratnál. A volt vasgyár területén tartottunk irodalmi táborokat és úgy gondoltuk, hogy erről a nem akármilyen örökségről, a vasgyárról kell írnunk, noha eddig drámát nem írtunk, inkább verseket.”

Az előadás rendezője Fandl Ferenc, aki játszik is a produkcióban, amely olyan mint egy koncert és egy felolvasószínház elegye. Vetítésekkel, archív bejátszásokkal hozza közelebb az egykori gyárat. Megdöbbentő a mostani állapota, valóban olyan, mint egy mély, kollektív trauma szomorú látlelete. A dokumentumfilmes elemek keverednek benne a lírai betétekkel. Dramaturgiailag pedig több réteg is megjelenik, egy beteg kisfiú legendájától a gyár területén szívesen időző varjakig, illetve egy egyetemista lány kálváriájáig.

A szerzők sokat kutattak a témában, és azt állítják, hogy a nehézipari fellegvár zuhanórepülése a hetvenes évek elején Vályi Péter miniszterelnök-helyettes titokzatos halálával vette kezdetét. (Vályi a vasműben tett látogatásakor szenvedett balesetet, belezuhant egy öntőgödörbe.) A tragédia a drámában is megjelenik. Ám a mű nem csak a miskolciakat szólítja meg, hanem arról is tanúskodik, hogy a politika milyen módon képes belelépni személyes sorsokba, miként tud nehezen gyógyuló traumát okozni egy városnak és a város polgárainak egyaránt.

Infó: Zemlényi Attila-Kabai Lóránt: Vasgyári eklógák. Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín. Rendező: Fandl Ferenc. Legközelebb 2026. március 13-án látható.