Egy hónappal a parlamenti választás előtt kerül mozikba a Magyar Pétert bemutató dokumentumfilm

Március 12-én kerül a mozikba Topolánszky Tamás Yvan TAVASZI SZÉL - az ébredés című független dokumentumfilmje, amely a Tisza Párt elnökéről szól - írja a Telex.
Az alkotók tájékoztatása szerint több mint egy éven keresztül követték Magyar Pétert és stábját országjárásokon, kampányeseményeken és háttérbeszélgetéseken, továbbá a politikus közvetlen környezetében, az otthonában is rögzítettek felvételeket.
A produkció forgalmazását a JUNO11 Distribution végzi. A filmben politikai elemzők szólalnak meg, valamint Magyar Péter mellett a Tisza Párt ismert szereplői is megjelennek. Az alkotás a Halluci-Nation és a JUNO11 Pictures koprodukciójában valósult meg, saját forrás felhasználásával, állami támogatás, adókedvezmény és szponzoráció nélkül. A rendező Topolánszky Tamás Yvan, a producer Sümeghy Claudia.