Egy hónappal a parlamenti választás előtt kerül mozikba a Magyar Pétert bemutató dokumentumfilm

választás;dokumentumfilm;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-03 11:10:00 CET

Állami támogatás, adókedvezmény és szponzoráció nélkül készült az alkotás.

Március 12-én kerül a mozikba Topolánszky Tamás Yvan TAVASZI SZÉL - az ébredés című független dokumentumfilmje, amely a Tisza Párt elnökéről szól - írja a Telex.

Az alkotók tájékoztatása szerint több mint egy éven keresztül követték Magyar Pétert és stábját országjárásokon, kampányeseményeken és háttérbeszélgetéseken, továbbá a politikus közvetlen környezetében, az otthonában is rögzítettek felvételeket.

A produkció forgalmazását a JUNO11 Distribution végzi. A filmben politikai elemzők szólalnak meg, valamint Magyar Péter mellett a Tisza Párt ismert szereplői is megjelennek. Az alkotás a Halluci-Nation és a JUNO11 Pictures koprodukciójában valósult meg, saját forrás felhasználásával, állami támogatás, adókedvezmény és szponzoráció nélkül. A rendező Topolánszky Tamás Yvan, a producer Sümeghy Claudia.