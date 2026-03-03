Zsiday Viktor: A Fidesznek 2,3-2,4 millió szavazója lehet

választás;Fidesz;pártpreferenciák;Zsiday Viktor;

2026-03-03 11:00:00 CET

Szerinte az emberek zsebük tartalma alapján szavaznak, a kormányzati propaganda mérsékelt hatással bír.

A kiskereskedelmi forgalom változása alapján a Fidesz-KDNP-nek csak körülbelül 2 millió szavazója lehet - írja blogján a befektetési alapkezeléstől visszavonult Zsiday Viktor.

A szakember szerint 1990 óta Magyarországon a kormánypártokra leadott szavazatok és a ciklus alatti reál-bérnövekedés között rendkívül szoros összefüggés mutatható ki, és ez az összefüggés 2018-ban és 2022-ben is érvényesült. Emiatt indokolt lehet annak vizsgálata, hogy mindez milyen következtetésekre ad alapot az alig több mint egy hónap múlva esedékes választások kapcsán. Lényegesnek tartja, hogy bár a gazdasági eredmények korábban viszonylag pontosan jelezték előre a kormányzó pártokra leadott szavazatok alakulását, az ellenzék esetében ez az összefüggés nem bizonyult ilyen erősnek. Ott több egyéb tényező is szerepet játszhat, és az ellenzékre leadott szavazatok száma nem tekinthető a kormánypárti eredmények egyszerű tükörképének. Számításai szerint a Fidesznek körülbelül 2,5 millió belföldi szavazója lehet. Ez háromszázezres csökkenést jelent 2022-höz képest.

Zsiday Viktor szerint a 2022-es élelmiszerársokk és gazdasági nehézségek miatt a lakosság inflációérzékelése valószínűleg meghaladja a tényleges adatokat, amit a kiskereskedelmi statisztikák is jeleznek: 2022 és 2025 között a reálbérek 10 százalékkal emelkedtek, miközben a kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal visszaesett. Ez arra utalhat, hogy a magyar lakosság a reálbér-növekedését kedvezőtlenebbnek érzékeli a ténylegesnél, és ezért visszafogta a fogyasztását, vagy az online és külföldi vásárlások miatt a hazai statisztikai hivatal nem méri pontosan a fogyasztást, így a kiskereskedelmi adatok nem feltétlenül tükrözik a jólét-érzetet. Mivel 1990 óta a kormánypártokra leadott szavazatok és a kiskereskedelmi forgalom között is erős az összefüggés, a forgalom csökkenése alapján a Fidesz-KDNP támogatottsága körülbelül 2 millió szavazóra tehető.

A kiskereskedelmi forgalmi statisztikák az online és külföldi vásárlások miatt kevésbé lehetnek megbízhatóak, és a bérstatisztika erősebb összefüggésnek tűnik, ugyanakkor a 2022-es sokk okozta inflációs percepció miatt indokolt lehet bizonyos súlyt adni a fogyasztási adatoknak is. A két adatsor eltérő eredményt jelez, ezért nem mindegy, hogy 2 vagy 2,5 millió belföldi szavazója van a kormánypárt(ok)nak.

A szakértő szubjektív mérlegelése alapján 2,3-2,4 millió szavazót tart valószínűnek, de a gazdasági adatokból ennél nagyobb eltérés is következhet. A vizsgálat arra jutott, hogy 2010 után a Fidesz választási eredményei továbbra is a gazdasági teljesítménnyel mutattak összhangot, a 2014-es félmilliós visszaesést a recesszió okozta, míg 2018-ban és 2022-ben a gazdasági fellendülés új szavazókat hozott. Így a kormányzati propaganda hatása a gazdasági adatok alapján nem mutatható ki - összegzett Zsiday Viktor.