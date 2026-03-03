Nagyot zuhant a forint, legutóbb januárban volt ilyen gyenge

forint;gyengülés;valuta árfolyam;

2026-03-03 13:51:00 CET

Elsősorban a földgázár emelkedése áll a háttérben.

Jelentős gyengüléssel indult a keddi kereskedés a forint számára, az euróval szemben rövid idő alatt 4 forintot veszített az értékéből - derül ki a hvg cikkéből.

Az európai valuta 379,7-es nyitóárfolyamról fél tízre csaknem 384-ig emelkedett, fél 12-re pedig már 387 közelében állt, és a leértékelődés folytatódik. Legutóbb január közepén, másfél hónapja volt ilyen alacsony a forint árfolyama.

A dollárral szemben még erőteljesebb mozgás volt látható, a kurzus a kora délelőtti 324-es szintről 330-ig emelkedett, majd fél 12-re meghaladta a 334-et. Hasonló árfolyamot utoljára szintén januárban jegyeztek. A gyengülés hátterében elsősorban a gáz árának emelkedése áll, amely kedden délelőtt az európai gáztőzsdén, a TTF-en 61 euró/MWh fölé nőtt, és ezzel eléri a 2023 januári szintet. Az áremelkedést az Irán ellen indított amerikai-izraeli csapások idézték elő.

Három évvel ezelőtt, amikor a földgáz ára hasonlóan magas volt, az euró árfolyama meghaladta a 392 forintot, ami arra utal, hogy a forint gyengülése addig folytatódhat, amíg a földgázpiac nem kerül nyugvópontra.