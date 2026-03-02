Hernádi Zsolt: Az ukránok kimondták, nincs még döntés a Barátság vezeték újraindításáról

földgáz;MOL;ellátás;gázolaj;Hernádi Zsolt;üzemanyagárak;orosz-ukrán háború;Barátság kőolajvezeték;háború Iránban;

2026-03-02 22:24:00 CET

A Mol elnök-vezérigazgatója az iráni háború miatt a dízel- és a gázellátás nehézégeire, sőt hiányra számít, és nem tagadja, hogy jelentős üzemanyag-áremelés is lehet.

Megjósolhatatlan, hogy mi fog történni – borzolta a kedélyeket Hernádi Zsolt , a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában az Iránban zajló háborúval kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mi lesz most az üzemanyagellátással, a benzin, a gázolaj árával, éppen a felgyorsult eseményeket hozta fel. Szerinte egy héttel ezelőtt még valóban az volt a kérdés, hogy mikor indul el az olajszállítás a Barátság vezetéken, mert a leállás átmeneti nehézségeket okoz, és még később is lehetnek kisebb problémák. Azonban a Közel-Keleten kialakult helyzet mindet felborított.

– Három problémával nézünk szembe. Az első és a legfontosabb, hogy a háború hogyan befolyásolja az olajszállítást a Perzsa-öbölből, mert ha az útvonalakat elvágják, annak hatása lesz az egész világpiacra. Most a Hormuzi-szoroson nem tanácsolt keresztül menni, még vannak, akik megteszik, de többség várakozik, ez a kőolajmennyiség 7-8 százalékát érinti, ami részben már beépült az árakba, hiszen egy hónap alatt emelkedett tíz százalékkal a kőolaj világpiaci ára. Most elsősorban a dízelárakra lesz hatása, mert a világ gázolaj-ellátásának 20 százalékát biztosítják ebből az öbölből, így már hétfőtől 16 százalékkal emelkedett a dízel világpiacára. Ugyanígy az európai gáznál is jelentős az emelkedés, 20 százalékos – mondta a Mol-vezér.

A műsorban elhangzott, hogy miután Kuvaitban a gázelosztó központot találat érte, Katar is bejelentette, hogy leállítja az LNG, azaz a cseppfolyós földgáz előállítását, hiány lesz. – Jelenleg a hideg tél miatt 30 százalékon állnak a gáztárolók Európában, és el kellene kezdeni feltölteni azokat, de nincs honnan, és Oroszország felől sem tudunk már többet behozni. Áremelés előfordulhat, mert nagy a kockázat, a Barátság kőolajvezeték miatt, a déli vezetéken érkező mennyiségek miatt, és lesz-e elegendő dízel és benzin, és mennyiért – hangsúlyozta Hernádi Zsolt, aki az ukrajnai háború miatti Oroszország elleni szankciókat okolja a kialakult helyzetért.

– Szögezzük le, nyugodt lelkiismerettel, hogy magában a vezetékben károsodás nem történt – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató, aki szerint a tűz kitörése után az ukránok kérésére 35 ezer tonna ukrán eredetű kőolajat vettek át, amit a vezeték problémamentesen szállított. Az irányító központ sem sérült meg, mivel ezek a szovjet tervezésű létesítmények kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy egy találattal ne lehessen megsemmisíteni őket. Az ukrán kollégák folyamatosan azt ígérték, hogy két-három napon belül újraindítják a szállítást, de aztán mindig kiderült, hogy nincs még döntés az újraindításról. Ezt kimondták – mondta Mol vezetője, aki szerint mára Magyarország és Szlovákia politikai harapófogóba került, miközben mindenki ártatlanul néz, és arra hivatkozik, hogy a két ország elláthatja magát a tengerről is.