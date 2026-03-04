nevetés;Állatorvostudományi Egyetem;Varga-Bajusz Veronika;

2026-03-04 06:00:00 CET

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár megsértődött. Történt, hogy múlt pénteken az Állatorvostudományi Egyetem diplomaosztóján a hallgatók nevetésben törtek ki, amikor a magyar felsőoktatás sikereiről beszélt, amely érdemeket szerinte „hitvány, silány emberek” próbálják elvitatni a kormánytól. Azt mondta, a magyar diákokat „kicsinyes politikai bosszúállás jegyében” zárták ki az Erasmus-, a kutatókat pedig a Horizont programból. Azt elfelejtette megemlíteni, hogy az EU fő aggálya, hogy az alapítványokba kiszervezett egyetemek kuratóriumait politikai megbízottakkal tömték tele, akik akár életük végéig viselhetik ezeket a pozíciókat és gyakorlatilag elszámoltathatatlanok.

De az eset legnagyobb tanulsága mégsem az, hogy Varga-Bajusz Veronika nem érezte cikinek kampányüzenetekkel teletűzdelni a beszédét az eseményen, amelynek a frissen végzett fiatalokról kellett volna szólnia. A Fidesz zsinórban negyedik ciklusának végén rendre számot vetünk, hogy mit sikerült elérnie a pártnak 16 év alatt kétharmados hatalmával. Vekerdy Tamás a 2010-es évek elején elszörnyedve figyelte az oktatás átalakítását és azt mondta, hogy a felülről irányított, intézményközpontú rendszer a diktatúrák iskolája, ami állampolgárokat nem tud nevelni, csak alattvalókat. Mostanra felnőtt egy generáció, amely iskolás éveit teljes hosszában a Fidesz uralma alatt járta ki. A jó hír az, hogy a Fidesznek ez sem sikerült, nem tudtak alattvalókat, gondolkodásra képtelen szavazógépeket csinálni belőlük. A rossz hír viszont az, hogy közben az oktatási rendszerünk minden mutatóban lemaradt a nemzetközi mezőnytől, 19. századi módszerekkel próbálja a diákokat felkészíteni a 21. század kihívásaira, miközben hátrányos helyzetű gyerekek ezreit hagyja az út szélén minden évben. Hatalmas ára volt ennek a szerencsés módon bedőlt kísérletnek.