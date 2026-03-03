Marosvásárhelyről szállítottak fiatalokat Szolnokra, hogy a Fidesznek kampányoljanak

Fidesz;Szolnok;választási kampány;Marosvásárhely;erdélyi magyarok;kampányolás;

2026-03-03 15:16:00 CET

Több mint egy tucatnyi erdélyi járja az anyaországi várost, kopogtatnak, adatokat gyűjtenek és szervezik március 15-re a Békemenetet.

Erdélyi fiatalok kopogtatnak a Fidesznek, adatbázist építenek, utcáról utcára járnak a Fidesz kampányát segítve Szolnokon – írja a Telex a kolozsvári székhelyű Transtelex cikkét átvéve. A portál szerint szervezetten vittek tizenhárom marosvásárhelyi és szatmári fiatalt a Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelyére. – A szervezés nem alkalmi ötlet vagy hirtelen fellángolás eredménye, hanem egy évekkel ezelőtt megkötött politikai együttműködés újabb állomása – tették hozzá, megnevezve egy erdélyi kispártot a 2023-ban alakult a Magyar Polgári Erőt (MPE).

– Nem kérünk érte semmit, a munkát önkéntes aktivistaként végzik, ellenszolgáltatást nem kapnak érte – mondta Berki Ferenc, az MPE Maros megyei elnöke a lapnak a szolnoki akcióról, középiskolások odaszállításáról. A feladat kampányolni a Fidesznek március 15-ig. Addig kopogtatnak és adatot gyűjtenek, majd részt vesznek a Békemeneten, és a felvonulás után térnek vissza Marosvásárhelyre. Berki pártja az Orbán-kormánytól egy komplett intézményt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet kapott Szász Jenő egykori Magyar Polgári Pártja szellemi örökösének tartja magát, ő maga pedig 18 évet élt az anyaországi megyében.

A cikk szerint a Békemenetre már hetekkel korábban elindult a szerveződés Marosvásárhelyen. Egy helyi Facebook-csoportban közzétett felhívással toborozzák a résztvevőket, amiben az országgyűlési választást „európai, sőt világpolitikai jelentőségűnek” nevezik a szervezők, akik szerint a tét „béke vagy háború”. – A békét a Fidesz–KDNP nemzeti kormány biztosítja, a budapesti jelenlét pedig a szuverén Magyarország melletti kiállás gesztusa, mondta el a Transtelexnek az egyik szervező.

Úgy tudják, hogy az MPE-nek kölcsönös kampányolási megállapodása is van a szolnoki Fidesszel, az erdélyi párt országos elnöke, Kulcsár-Terza József, valamint Szalay Ferenc a Fidesz korábbi szolnoki választókerületi elnöke, a város volt polgármestere között. Információik szerint a mostani fideszes jelöltnek, Berkó Attilának kampányoló csapatban vannak a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjai is, ami a lap szerint súlyos szabálysértés. – Egyrészt tanítási időben utaztak ki Magyarországra kampányolni, másrészt Romániában a tanügyi törvény kifejezetten tiltja a politikai propagandát az oktatási intézményekben, a diákoknak tilos az iskola falain belül pártpolitikai tevékenységet folytatniuk vagy abba bevonni társaikat – tették hozzá.